Кран шаровой-фильтр Altstream 014160201, 1/2"
Арт. X16913840241
Характеристики
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Производитель
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1/2
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Материал
|латунь
- Краны шаровые отличаются от других модификаций простотой конструкции. Используются для трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения, газа, систем хозяйственного и питьевого назначения, технических водопроводов и мн. др. Область применения достаточно широка, и изделия от Altstream в полной мере охватывают этот сектор. Латунные и стальные шаровые краны для воды рекомендованы специалистами сферы ЖКХ.