Кран шаровой-фильтр Altstream 014160201, 1/2"

Краны шаровые отличаются от других модификаций простотой конструкции. Используются для трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения, газа, систем хозяйственного и питьевого назначения, технических водопроводов и мн. др. Область применения достаточно широка, и изделия от Altstream в полной мере охватывают этот сектор. Латунные и стальные шаровые краны для воды рекомендованы специалистами сферы ЖКХ.