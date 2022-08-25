Лазерный нивелир INFINITER CL360
Арт. X6997054
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|112x88x52
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный нивелир Infiniter CL360 – это современный, трех-плоскостной уровень, предназначенный для работ внутри помещений и на улице, функционал которого порадует как домашнего мастера, так и профессионального строителя. Благодаря специальному излучателю горизонтальный лазерный луч проецируется на 360°, поэтому нивелир Infiniter CL360 идеально подходит для укладки напольных покрытий, керамической плитки, для монтажа потолков или наклейки обоев.
Особенности и Преимущества:
- 3D разметка.
- Лазерный нивелир Infiniter CL360 проецирует горизонт 360° и две вертикальные линии, расположенные под углом 90 градусов друг к другу.
- Такая оптическая схема позволяет решить самый широкий спектр интерьерных задач, а также произвести быструю и точную разметку при проведении ремонта и отделке помещений.
- Высокая точность.
- Благодаря удлиненному маятниковому подвесу лазерный нивелир Infiniter CL360 точнее всех известных аналогов.
- Установка в уровень происходит автоматически с погрешностью 0,3 мм на метр.
- Работа на улице.
- Лазерный нивелир Infiniter CL360 оснащен функцией импульсного режима, что позволяет работать при ярком освещении и на улице до 50 метров, используя оригинальный приемник CONDTROL.
- Работа под наклоном.
- Лазерный нивелир имеет функцию промежуточной блокировки компенсатора для построения наклонных линий под любым углом.
- Такая функция может понадобится при декорировании стен или разметки на потолке.
- Прочный и надежный.
- Блокиратор компенсатора Infiniter CL360 совмещен с тумблером включения и предохраняет механику отключенного прибора от вибронагрузки, а защитные резиновые накладки оберегают нивелир при падениях и ударах.
Комплектация:
- Лазерный нивелир – 1 шт.
- Элементы питания (АА) - 3 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.