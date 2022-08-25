Особенности и Преимущества:

3D разметка.

Лазерный нивелир Infiniter CL360 проецирует горизонт 360° и две вертикальные линии, расположенные под углом 90 градусов друг к другу.

Такая оптическая схема позволяет решить самый широкий спектр интерьерных задач, а также произвести быструю и точную разметку при проведении ремонта и отделке помещений.

Высокая точность.

Благодаря удлиненному маятниковому подвесу лазерный нивелир Infiniter CL360 точнее всех известных аналогов.

Установка в уровень происходит автоматически с погрешностью 0,3 мм на метр.

Работа на улице.

Лазерный нивелир Infiniter CL360 оснащен функцией импульсного режима, что позволяет работать при ярком освещении и на улице до 50 метров, используя оригинальный приемник CONDTROL.

Работа под наклоном.

Лазерный нивелир имеет функцию промежуточной блокировки компенсатора для построения наклонных линий под любым углом.

Такая функция может понадобится при декорировании стен или разметки на потолке.

Прочный и надежный.

Блокиратор компенсатора Infiniter CL360 совмещен с тумблером включения и предохраняет механику отключенного прибора от вибронагрузки, а защитные резиновые накладки оберегают нивелир при падениях и ударах.

Комплектация:

Лазерный нивелир – 1 шт.

Элементы питания (АА) - 3 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Лазерный нивелир Infiniter CL360 – это современный, трех-плоскостной уровень, предназначенный для работ внутри помещений и на улице, функционал которого порадует как домашнего мастера, так и профессионального строителя. Благодаря специальному излучателю горизонтальный лазерный луч проецируется на 360°, поэтому нивелир Infiniter CL360 идеально подходит для укладки напольных покрытий, керамической плитки, для монтажа потолков или наклейки обоев.