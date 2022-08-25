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Лазерный нивелир INFINITER CL360
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир INFINITER CL360
    Арт. X6997054
    5.0
    1
    Лазерный нивелир INFINITER CL360

      Лазерный нивелир INFINITER CL360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6997054
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		INFINITER
      Габариты, мм
      		112x88x52
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Infiniter CL360 – это современный, трех-плоскостной уровень, предназначенный для работ внутри помещений и на улице, функционал которого порадует как домашнего мастера, так и профессионального строителя. Благодаря специальному излучателю горизонтальный лазерный луч проецируется на 360°, поэтому нивелир Infiniter CL360 идеально подходит для укладки напольных покрытий, керамической плитки, для монтажа потолков или наклейки обоев.

        Особенности и Преимущества:

        • 3D разметка.
        • Лазерный нивелир Infiniter CL360 проецирует горизонт 360° и две вертикальные линии, расположенные под углом 90 градусов друг к другу.
        • Такая оптическая схема позволяет решить самый широкий спектр интерьерных задач, а также произвести быструю и точную разметку при проведении ремонта и отделке помещений.
        • Высокая точность.
        • Благодаря удлиненному маятниковому подвесу лазерный нивелир Infiniter CL360 точнее всех известных аналогов.
        • Установка в уровень происходит автоматически с погрешностью 0,3 мм на метр.
        • Работа на улице.
        • Лазерный нивелир Infiniter CL360 оснащен функцией импульсного режима, что позволяет работать при ярком освещении и на улице до 50 метров, используя оригинальный приемник CONDTROL.
        • Работа под наклоном.
        • Лазерный нивелир имеет функцию промежуточной блокировки компенсатора для построения наклонных линий под любым углом.
        • Такая функция может понадобится при декорировании стен или разметки на потолке.
        • Прочный и надежный.
        • Блокиратор компенсатора Infiniter CL360 совмещен с тумблером включения и предохраняет механику отключенного прибора от вибронагрузки, а защитные резиновые накладки оберегают нивелир при падениях и ударах.

        Комплектация:

        • Лазерный нивелир – 1 шт.
        • Элементы питания (АА) - 3 шт.
        • Руководство пользователя – 1 шт.