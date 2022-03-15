Лопата штыковая с черенком 19309
Арт. X190396142135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1450
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Лопата штыковая с черенком прекрасный инструмент для любого дачного участка, сада, сельскохозяйственных угодий, лесной или дворовой территории. Ей можно вскапывать почвы, переносить мусор в тачку, разламывать комья земли или колоть нетолстый лед. Лопата с черенком длиной в сто сорок пять сантиметров и ребрами жесткости будет удобна для переноса вручную, хранения в подсобных помещениях, и транспортировки в любом транспорте на выбор пользователя. Лезвие выплавлено из качественной стали, отлично заточено и готово к использованию сразу после покупки.
Преимущества лопаты штыковой с черенком 19309:
- Легкая;
- Комфортная;
- Компактная;
- Надежная.
Комплектация:
- Лопата;
- Упаковка.