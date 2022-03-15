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Лопата штыковая с черенком 19309
5.0
2
Найти аналог
Штыковые лопаты
    Лопата штыковая с черенком 19309
    Арт. X190396142135
    5.0
    2
    Лопата штыковая с черенком 19309

      Лопата штыковая с черенком 19309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Лопата штыковая с черенком прекрасный инструмент для любого дачного участка, сада, сельскохозяйственных угодий, лесной или дворовой территории. Ей можно вскапывать почвы, переносить мусор в тачку, разламывать комья земли или колоть нетолстый лед. Лопата с черенком длиной в сто сорок пять сантиметров и ребрами жесткости будет удобна для переноса вручную, хранения в подсобных помещениях, и транспортировки в любом транспорте на выбор пользователя. Лезвие выплавлено из качественной стали, отлично заточено и готово к использованию сразу после покупки.

        Преимущества лопаты штыковой с черенком 19309:

        • Легкая;
        • Комфортная;
        • Компактная;
        • Надежная.

        Комплектация:

        • Лопата;
        • Упаковка.