Лопата штыковая с черенком 19309

Лопата штыковая с черенком прекрасный инструмент для любого дачного участка, сада, сельскохозяйственных угодий, лесной или дворовой территории. Ей можно вскапывать почвы, переносить мусор в тачку, разламывать комья земли или колоть нетолстый лед. Лопата с черенком длиной в сто сорок пять сантиметров и ребрами жесткости будет удобна для переноса вручную, хранения в подсобных помещениях, и транспортировки в любом транспорте на выбор пользователя. Лезвие выплавлено из качественной стали, отлично заточено и готово к использованию сразу после покупки.

Преимущества лопаты штыковой с черенком 19309:

Легкая;

Комфортная;

Компактная;

Надежная.

Комплектация: