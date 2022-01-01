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Отвертка магнитная Milwaukee 4932471773 с трехгранной рукояткой, SL 0.4x2x65
210 ₽
Отвертки
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471773 с трехгранной рукояткой, SL 0.4x2x65
    Арт. О00000032771
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471773 с трехгранной рукояткой, SL 0.4x2x65

      Отвертка магнитная Milwaukee 4932471773 с трехгранной рукояткой, SL 0.4x2x65

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032771

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.056
      Габариты, мм
      		165х30х30
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка магнитная Milwaukee 4932471773 с трехгранной рукояткой, SL 0.4x2x65 оснащен твердым надежным стержнем для эффективного монтажа и демонтажа винтов. Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала инструмент не проскальзывает в ладонях и обеспечивает необходимую передачу усилия от ладони к крепежу.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие