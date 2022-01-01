Отвертка магнитная Milwaukee 4932471774 с трехгранной рукояткой, SL 0.4x2.5x75
Арт. О00000032772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.056
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Габариты, мм
|175х30х30
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- Отвертка магнитная Milwaukee 4932471774 с трехгранной рукояткой, SL 0.4x2.5x75 оснащен твердым надежным стержнем для эффективного монтажа и демонтажа винтов. Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала инструмент не проскальзывает в ладонях и обеспечивает необходимую передачу усилия от ладони к крепежу.
Преимущества
- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
- Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
- Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие