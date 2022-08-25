Преимущества

Жк-дисплей отображает все данные результаты и имеет синюю подсветку для удобного считывания информации

Возможность измерения температур до 500 градусов по цельсии

Широкий диапазон измерений (от -50 до +350 градусов)

Устройство обладает небольшими размерами и легким весом для удобного хранения и переноски

Высокий срок службы батарей до 1000 часов

Погрешность - ±1 °C (от -50 до +99.9 °C), ±1% от изм. знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение - 0.1 °C

Малый вес (без батарей) - 80 г

Небольшие размерв - 230x37x36 мм

Минитермометр Testo 905-T1 применяется для измерения уровня температуры, обладает высокой точностью и быстродействием. Данная модель имеет широкий измерительный диапазон благодаря специальному высокочувствительному сенсору типа К, размещенному в насадке. Прибор работает от трех алкалиновых батарей с возможностью легкой замены. Благодаря небольшим размерам и легкому весу его удобно переносить в кармане. Жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобное считывание всех результатов.