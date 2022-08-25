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Минитермометр Testo 905-T1
5.0
1
Найти аналог
Термометры
    Минитермометр Testo 905-T1
    Арт. geototal_341
    5.0
    1
    Минитермометр Testo 905-T1
    Минитермометр Testo 905-T1
      Минитермометр Testo 905-T1
      Минитермометр Testo 905-T1

      Минитермометр Testo 905-T1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_341
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. температура, °С
      		40
      Мин. температура, °С
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Минитермометр Testo 905-T1 применяется для измерения уровня температуры, обладает высокой точностью и быстродействием. Данная модель имеет широкий измерительный диапазон благодаря специальному высокочувствительному сенсору типа К, размещенному в насадке. Прибор работает от трех алкалиновых батарей с возможностью легкой замены. Благодаря небольшим размерам и легкому весу его удобно переносить в кармане. Жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобное считывание всех результатов.

        Преимущества

        • Жк-дисплей отображает все данные результаты и имеет синюю подсветку для удобного считывания информации
        • Возможность измерения температур до 500 градусов по цельсии
        • Широкий диапазон измерений (от -50 до +350 градусов)
        • Устройство обладает небольшими размерами и легким весом для удобного хранения и переноски
        • Высокий срок службы батарей до 1000 часов
        • Погрешность - ±1 °C (от -50 до +99.9 °C), ±1% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
        • Разрешение - 0.1 °C
        • Малый вес (без батарей) - 80 г
        • Небольшие размерв - 230x37x36 мм