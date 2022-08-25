Минитермометр Testo 905-T1
Арт. geototal_341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. температура, °С
|40
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Мин. температура, °С
|0
- Минитермометр Testo 905-T1 применяется для измерения уровня температуры, обладает высокой точностью и быстродействием. Данная модель имеет широкий измерительный диапазон благодаря специальному высокочувствительному сенсору типа К, размещенному в насадке. Прибор работает от трех алкалиновых батарей с возможностью легкой замены. Благодаря небольшим размерам и легкому весу его удобно переносить в кармане. Жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобное считывание всех результатов.
Преимущества
- Жк-дисплей отображает все данные результаты и имеет синюю подсветку для удобного считывания информации
- Возможность измерения температур до 500 градусов по цельсии
- Широкий диапазон измерений (от -50 до +350 градусов)
- Устройство обладает небольшими размерами и легким весом для удобного хранения и переноски
- Высокий срок службы батарей до 1000 часов
- Погрешность - ±1 °C (от -50 до +99.9 °C), ±1% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
- Разрешение - 0.1 °C
- Малый вес (без батарей) - 80 г
- Небольшие размерв - 230x37x36 мм