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Термогигрометр Testo 623
5.0
1
Найти аналог
Термометры
    Термогигрометр Testo 623
    Арт. geototal_338
    5.0
    1
    Термогигрометр Testo 623

      Термогигрометр Testo 623

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_338
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. температура, °С
      		60
      Мин. температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Термогигрометр с функцией тренда TESTO 623 предназначен для точного измерения температуры и влажности воздуха. Благодаря настольной подставке и подвесу для крепления к стене, прибор можно удобно разместить в любом помещении. Все необходимые данные, включая дату и время, отображаются на крупном ЖК-дисплее. Степень защиты устройства от внешних воздействий - IP30.

        Преимущества

        • Гистограмма показывает данные температуры и влажности за определенный отрезок времени в прошлом - обзор данных за период до 12 недель
        • Возможность разместить прибор либо на стене, либо на столе
        • Корпус устройства выполнен из АБС-пластика, что обеспечивает прочность и долгий срок службы
        • Возможность выбора единиц измерения - °C/°F
        • Рабочий ресурс батареи - минимум 12 месяцев
        • Частота измерений - 20 секунд
        • Разрешение: 0.1 °C/0.1 % ОВ