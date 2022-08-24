Термогигрометр Testo 623
Арт. geototal_338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. температура, °С
|60
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Мин. температура, °С
|-10
Термогигрометр с функцией тренда TESTO 623 предназначен для точного измерения температуры и влажности воздуха. Благодаря настольной подставке и подвесу для крепления к стене, прибор можно удобно разместить в любом помещении. Все необходимые данные, включая дату и время, отображаются на крупном ЖК-дисплее. Степень защиты устройства от внешних воздействий - IP30.
Преимущества
- Гистограмма показывает данные температуры и влажности за определенный отрезок времени в прошлом - обзор данных за период до 12 недель
- Возможность разместить прибор либо на стене, либо на столе
- Корпус устройства выполнен из АБС-пластика, что обеспечивает прочность и долгий срок службы
- Возможность выбора единиц измерения - °C/°F
- Рабочий ресурс батареи - минимум 12 месяцев
- Частота измерений - 20 секунд
- Разрешение: 0.1 °C/0.1 % ОВ