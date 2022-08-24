Термогигрометр Testo 623

Термогигрометр с функцией тренда TESTO 623 предназначен для точного измерения температуры и влажности воздуха. Благодаря настольной подставке и подвесу для крепления к стене, прибор можно удобно разместить в любом помещении. Все необходимые данные, включая дату и время, отображаются на крупном ЖК-дисплее. Степень защиты устройства от внешних воздействий - IP30.



Преимущества