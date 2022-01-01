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Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека
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Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека
    Арт. geototal_604
    Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека
    Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека

      Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_604

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA Ground Drill-2 без шнека А00419 - аппарат для бурения на глубину до 2 метров. Предназначен для работы одним пользователем. Двигатель: 2-х тактный, мощность 2.45 л.с. Металлическая рама способствует равномерному распределению центра тяжести при работе. Органы управления расположены на рукоятке. Аппарат работает на топливной смеси (бензин + масло)

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя бензобура ADA Ground Drill-2 без шнека А00419
        • Мощный двигатель (1800 Вт)
        • Топливная смесь - бензин и масло в пропорции 25:1
        • Диаметр приводного вала: 20 мм