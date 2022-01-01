Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека
Арт. geototal_604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Бензобур ADA Ground Drill-2 без шнека А00419 - аппарат для бурения на глубину до 2 метров. Предназначен для работы одним пользователем. Двигатель: 2-х тактный, мощность 2.45 л.с. Металлическая рама способствует равномерному распределению центра тяжести при работе. Органы управления расположены на рукоятке. Аппарат работает на топливной смеси (бензин + масло)
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя бензобура ADA Ground Drill-2 без шнека А00419
- Мощный двигатель (1800 Вт)
- Топливная смесь - бензин и масло в пропорции 25:1
- Диаметр приводного вала: 20 мм