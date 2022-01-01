Мотобур Ada Ground Drill 2 без шнека

Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя бензобура ADA Ground Drill-2 без шнека А00419

Мощный двигатель (1800 Вт)

Топливная смесь - бензин и масло в пропорции 25:1

Диаметр приводного вала: 20 мм

Бензобур ADA Ground Drill-2 без шнека А00419 - аппарат для бурения на глубину до 2 метров. Предназначен для работы одним пользователем. Двигатель: 2-х тактный, мощность 2.45 л.с. Металлическая рама способствует равномерному распределению центра тяжести при работе. Органы управления расположены на рукоятке. Аппарат работает на топливной смеси (бензин + масло)