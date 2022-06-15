Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
Арт. О00000006197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|340x220x70
- Hitachi 774002 - универсальный набор инструмента, который будет полезен всем автомобилистам и слесарям. Инструмент прослужит долгие годы, поскольку сделан из качественного материала. В комплект входит 73 предмета. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.
Преимущества
- Большой выбор различных головок позволит проводить широкий спектр работ
- В наборе 73 предмета
- В рукоятках проделаны отверстия для подвеса
- Все инструменты изготовлены из высококачественной стали
- Эргономичные рукоятки