Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета

Hitachi 774002 - универсальный набор инструмента, который будет полезен всем автомобилистам и слесарям. Инструмент прослужит долгие годы, поскольку сделан из качественного материала. В комплект входит 73 предмета. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.



Преимущества