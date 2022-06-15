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Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
5.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
    Арт. О00000006197
    5.0
    1
    Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
    Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
    Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
    Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
      Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
      Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
      Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета
      Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета

      Набор инструментов Hitachi HTC-774002, 73 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000006197
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		5
      Габариты, мм
      		340x220x70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Hitachi 774002 - универсальный набор инструмента, который будет полезен всем автомобилистам и слесарям. Инструмент прослужит долгие годы, поскольку сделан из качественного материала. В комплект входит 73 предмета. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Большой выбор различных головок позволит проводить широкий спектр работ
        • В наборе 73 предмета
        • В рукоятках проделаны отверстия для подвеса
        • Все инструменты изготовлены из высококачественной стали
        • Эргономичные рукоятки