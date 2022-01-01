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Набор мультитулов Практика, 2 предмета: плоскогубцы 10 в 1 + складной нож 8 в 1, 775-044
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Мультитулы
    Набор мультитулов Практика, 2 предмета: плоскогубцы 10 в 1 + складной нож 8 в 1, 775-044
    Арт. X131918270804
    Набор мультитулов Практика, 2 предмета: плоскогубцы 10 в 1 + складной нож 8 в 1, 775-044

      Набор мультитулов Практика, 2 предмета: плоскогубцы 10 в 1 + складной нож 8 в 1, 775-044

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131918270804

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип мультитула
      		мультитул-плоскогубцы
      Количество функций
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор мультифункциональных инструментов ПРАКТИКА: плоскогубцы 10 в1 + складной нож 8 в 1 775-044 пригодится для использования в туристическом походе, на рыбалке или охоте. Он включает в себя плоскогубцы, кусачки, нож, пилу по дереву, напильник, ножницы, плоскую отвертку, крестовую отвертку, консервный нож, открывалку для бутылок, 2 лезвия, штопор и шило. Складная конструкция мультитула удобна при хранении и переноске, а также рассчитана на продолжительную эксплуатацию. Все инструменты выполнены из качественных материалов.

        Преимущества:

        • Универсальное использование.
        • Большой набор различных функций.
        • Незаменим как в быту, так и на отдыхе.
        • Удобство хранения и транспортировки.
        • Долгий срок службы.