Набор мультитулов Практика, 2 предмета: плоскогубцы 10 в 1 + складной нож 8 в 1, 775-044
Арт. X131918270804
Набор мультитулов Практика, 2 предмета: плоскогубцы 10 в 1 + складной нож 8 в 1, 775-044
Арт. X131918270804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип мультитула
|мультитул-плоскогубцы
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Количество функций
|10
- Набор мультифункциональных инструментов ПРАКТИКА: плоскогубцы 10 в1 + складной нож 8 в 1 775-044 пригодится для использования в туристическом походе, на рыбалке или охоте. Он включает в себя плоскогубцы, кусачки, нож, пилу по дереву, напильник, ножницы, плоскую отвертку, крестовую отвертку, консервный нож, открывалку для бутылок, 2 лезвия, штопор и шило. Складная конструкция мультитула удобна при хранении и переноске, а также рассчитана на продолжительную эксплуатацию. Все инструменты выполнены из качественных материалов.
Преимущества:
- Универсальное использование.
- Большой набор различных функций.
- Незаменим как в быту, так и на отдыхе.
- Удобство хранения и транспортировки.
- Долгий срок службы.