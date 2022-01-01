Набор мультитулов Практика, 2 предмета: плоскогубцы 10 в 1 + складной нож 8 в 1, 775-044

Набор мультифункциональных инструментов ПРАКТИКА: плоскогубцы 10 в1 + складной нож 8 в 1 775-044 пригодится для использования в туристическом походе, на рыбалке или охоте. Он включает в себя плоскогубцы, кусачки, нож, пилу по дереву, напильник, ножницы, плоскую отвертку, крестовую отвертку, консервный нож, открывалку для бутылок, 2 лезвия, штопор и шило. Складная конструкция мультитула удобна при хранении и переноске, а также рассчитана на продолжительную эксплуатацию. Все инструменты выполнены из качественных материалов.

Преимущества: