Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S

Описание:

Особенности:

Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

Отвертки серии "D71" "ANTI-SLIP GRIP" JONNESWAY® изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Намагниченные рабочие части, изготовленные из кремнийхромованадиевой стали, легко и надежно удерживают крепеж, что делает инструмент удобным при работе в труднодоступных местах.

Двухкомпонентная, эргономичная рукоятка с мягким, устойчивым к нефтепродуктам и кислотам сантопреновым покрытием обеспечивает надежный хват, практически исключающий проскальзывание инструмента в руке оператора.

Набор отверток "D71T109S" Применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX®.

Комплектация:

Стержневые отвертки TORX®, 9 шт.: Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40. Упаковка.

Набор отверток ANTI SLIP TORX T8-T40 Jonnesway D71T109S состоит из девяти инструментов, которые имеют нескользящие рукоятки для обеспечения качественной работы. Прочные стержни увеличивают срок службы инструмента.