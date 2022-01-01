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Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
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Отвертки
    Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
    Арт. jonnesway_4830
    Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
    Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
    Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
    Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
      Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
      Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
      Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
      Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S

      Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4830

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.78
      Габариты, мм
      		320x160x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток ANTI SLIP TORX T8-T40 Jonnesway D71T109S состоит из девяти инструментов, которые имеют нескользящие рукоятки для обеспечения качественной работы. Прочные стержни увеличивают срок службы инструмента.

        Особенности:

        • Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Отвертки серии "D71" "ANTI-SLIP GRIP" JONNESWAY® изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88. 
        • Намагниченные рабочие части, изготовленные из кремнийхромованадиевой стали, легко и надежно удерживают крепеж, что делает инструмент удобным при работе в труднодоступных местах.
        • Двухкомпонентная, эргономичная рукоятка с мягким, устойчивым к нефтепродуктам и кислотам сантопреновым покрытием обеспечивает надежный хват, практически исключающий проскальзывание инструмента в руке оператора.
        • Набор отверток "D71T109S" Применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX®.

        Комплектация:

        1. Стержневые отвертки TORX®, 9 шт.: Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40.
        2. Упаковка.