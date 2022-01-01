Набор отверток Jonnesway ANTI SLIP, Torx T8-T40, 9 предметов, D71T109S
Арт. jonnesway_4830
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.78
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Габариты, мм
|320x160x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор отверток ANTI SLIP TORX T8-T40 Jonnesway D71T109S состоит из девяти инструментов, которые имеют нескользящие рукоятки для обеспечения качественной работы. Прочные стержни увеличивают срок службы инструмента.
Особенности:
- Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- Отвертки серии "D71" "ANTI-SLIP GRIP" JONNESWAY® изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Намагниченные рабочие части, изготовленные из кремнийхромованадиевой стали, легко и надежно удерживают крепеж, что делает инструмент удобным при работе в труднодоступных местах.
- Двухкомпонентная, эргономичная рукоятка с мягким, устойчивым к нефтепродуктам и кислотам сантопреновым покрытием обеспечивает надежный хват, практически исключающий проскальзывание инструмента в руке оператора.
- Набор отверток "D71T109S" Применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX®.
Комплектация:
- Стержневые отвертки TORX®, 9 шт.: Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40.
- Упаковка.