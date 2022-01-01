Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
Арт. jonnesway_4814
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.75
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Габариты, мм
|350x290x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор отверток TORX T10-T30 Jonnesway D20T06S предназначен для использования в гаражах или автомастерских. Стойка для хранения отверток имеет отверстия для возможного крепления набора на стену. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и предотвращают скольжение рук.
Особенности:
- Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY® «FULL STAR», изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
- Набор отверток "D20T06S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX®.
Комплектация:
- Отвертки TORX®, 6 шт.: Т10х80; Т15х80; Т20х100; Т25х100; T27х125; Т30х125.
- Пластиковый держатель.
- Упаковка - блистер.