Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S

Описание:

Особенности:

Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY® «FULL STAR», изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Набор отверток "D20T06S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX®.

Комплектация:

Отвертки TORX®, 6 шт.: Т10х80; Т15х80; Т20х100; Т25х100; T27х125; Т30х125. Пластиковый держатель. Упаковка - блистер.

Набор отверток TORX T10-T30 Jonnesway D20T06S предназначен для использования в гаражах или автомастерских. Стойка для хранения отверток имеет отверстия для возможного крепления набора на стену. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и предотвращают скольжение рук.