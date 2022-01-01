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Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
    Арт. jonnesway_4814
    Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
    Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
    Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
    Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
      Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
      Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
      Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S
      Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S

      Набор отверток Jonnesway, Torx T10-T30, 6 предметов, D20T06S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4814

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.75
      Габариты, мм
      		350x290x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток TORX T10-T30 Jonnesway D20T06S предназначен для использования в гаражах или автомастерских. Стойка для хранения отверток имеет отверстия для возможного крепления набора на стену. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и предотвращают скольжение рук.

        Особенности:

        • Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY® «FULL STAR», изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88. 
        • Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
        • Набор отверток "D20T06S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX®.

        Комплектация:

        1. Отвертки TORX®, 6 шт.: Т10х80; Т15х80; Т20х100; Т25х100; T27х125; Т30х125.
        2. Пластиковый держатель.
        3. Упаковка - блистер.