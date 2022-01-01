Насос погружной НВП - 0,32-32У
Арт. X16913994
Характеристики
- Бытовые погружные электронасосы "Водолей" серии НВП 0,32 предназначены для подачи воды из подземных скважин, колодцев и открытых водоёмов, используемой для бытовых и технических целей, в том числе и для полива приусадебных участков.
Преимущества:
- Двигатель маслозаполненный мощностью 550 Вт;
- Максимальный напор воды 45 м;
- Производительность 20 л в мин;
- Корпус из нержавеющей стали;
- Проушины на теле корпуса для погружения и закрепления насоса на тросу (категорически нельзя погружать за электрокабель).