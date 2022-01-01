Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос погружной НВП - 0,32-32У
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной НВП - 0,32-32У
    Арт. X16913994
    Насос погружной НВП - 0,32-32У

      Насос погружной НВП - 0,32-32У

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913994

      Характеристики

      Производитель
      		Водолей
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Глубина всасывания/погружения, м
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бытовые погружные электронасосы "Водолей" серии НВП 0,32 предназначены для подачи воды из подземных скважин, колодцев и открытых водоёмов, используемой для бытовых и технических целей, в том числе и для полива приусадебных участков.

        Преимущества:

        • Двигатель маслозаполненный мощностью 550 Вт;
        • Максимальный напор воды 45 м;
        • Производительность 20 л в мин;
        • Корпус из нержавеющей стали;
        • Проушины на теле корпуса для погружения и закрепления насоса на тросу (категорически нельзя погружать за электрокабель).


        Фирменный магазин «Бигам» предлагает насос Водолей НВП 0,32-63 У купить по низкой цене. Вы также можете заказать товар на сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом. Мы располагаем собственным сервисным центром, где оказываем услуги по диагностике, ремонту, гарантийному, постгарантийному обслуживанию и мн. др.Трос в комплект не входит!