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Поверхностный насос Belamos XP 05 L, вихревой
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XP 05 L, вихревой
    Арт. X1691956
    5.0
    2
    Поверхностный насос Belamos XP 05 L, вихревой

      Поверхностный насос Belamos XP 05 L, вихревой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691956
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый насос Беламос XP 05 L легко устанавливаются там, где мало места. Служит для подачи чистой воды в дом, орошения сада и огорода. Способен создавать высокое давление при небольшом расходе электроэнергии. При мощности двигателя 350 Вт насос способен поднимать воду на высоту до 29 м. Чугунный корпус отличается износостойкостью и защищает внутренние детали от механических повреждений.

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель и встроенная защита от перегрузок
        • Максимальная производительность - 1800 л/ч
        • Рабочее колесо с прямолинейными периферийными лопатками выполнено из латуни
        • Воздушное охлаждение электродвигателя
        • Не требуется обслуживание
        • Прочный чугунный корпус защищает внутренние детали от повреждений
        • Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины
        • Малые габариты
        • Сетевой кабель с евровилкой в комплекте
        • Для работы насоса необходимо использовать обратный клапан (опция)