Насос поверхностный Belamos XP 05 вихревой
Арт. X16919106
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Поверхностный насос БЕЛАМОС XP 05 оснащен двигателем мощностью 500 Вт, его производительность составляет 40 л/мин. Используется для частичного домового водоснабжения. Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. Благодаря компактной конструкции насос легко установить даже в ограниченном пространстве, а крепления-ножки способствуют устойчивости.
Преимущества
- Максимальная производительность - 2400 л/ч
- Подъем воды на высоту до 40 м
- Прочный чугунный корпус
- Не требуется обслуживание