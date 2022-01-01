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Насос поверхностный Belamos XP 05 вихревой
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Поверхностные насосы
    Насос поверхностный Belamos XP 05 вихревой
    Арт. X16919106
    Насос поверхностный Belamos XP 05 вихревой

      Насос поверхностный Belamos XP 05 вихревой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16919106

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XP 05 оснащен двигателем мощностью 500 Вт, его производительность составляет 40 л/мин. Используется для частичного домового водоснабжения. Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. Благодаря компактной конструкции насос легко установить даже в ограниченном пространстве, а крепления-ножки способствуют устойчивости.

        Преимущества 

        • Максимальная производительность - 2400 л/ч
        • Подъем воды на высоту до 40 м
        • Прочный чугунный корпус
        • Не требуется обслуживание