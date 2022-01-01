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Пневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-5HE, 5", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.
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Эксцентриковые (орбитальные) пневмошлифмашины
    Пневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-5HE, 5", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.
    Арт. jonnesway_4999
    Пневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-5HE, 5", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.

      Пневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-5HE, 5", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4999

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Тип соединения
      		рапид
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Диаметр диска, мм
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая скоростная машина с круглым установочным диском. Система установки рабочей насадки – “липучка”. При работе инструмента в зоне обработки образуется разряжение, что обеспечивает отвод продуктов обработки из рабочей зоны и не требует применения дополнительного оборудования для их отвода и сбора. При проведении работ применять средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха. Рекомендуется оборудование рабочего участка вытяжной вентиляцией, снабженной выходным фильтром и имеющей достаточную производительность.