Пневматическая орбитальная шлифмашинка Jonnesway JAS-6698-5HE, 5", с пылеотводом, 9000 об/мин, 380 л/мин.

Пневматическая скоростная машина с круглым установочным диском. Система установки рабочей насадки – “липучка”. При работе инструмента в зоне обработки образуется разряжение, что обеспечивает отвод продуктов обработки из рабочей зоны и не требует применения дополнительного оборудования для их отвода и сбора. При проведении работ применять средства защиты рук, органов зрения, дыхания и слуха. Рекомендуется оборудование рабочего участка вытяжной вентиляцией, снабженной выходным фильтром и имеющей достаточную производительность.