Подводка Altstream Super 023020408 (M10x35, 800 мм)

Преимущества

Гибкая подводка для смесителей с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена

Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)

Ниппель, гайка и штуцер Altstream SUPER выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали

Гибкая подводка к смесителю Altsream PEX SUPER идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичной и гигиеничной.