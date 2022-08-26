Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
Арт. X30308115
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|330x310x160
|
Степень защиты
|IP 54
|
Напряжение питания, В
|1.5
|
Количество батареек, шт
|3
- Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127 строит четыре вертикальные лазерные линии пересекающиеся "над головой" и одну линию в горизонтальной плоскости, образуя один лазерный крест перед нивелиром, а также точку отвеса вниз. С помощью мембранной клавиатуры можно выставить необходимую комбинацию лучей. Модель оснащена самовыравнивающимся компенсатором с рабочим диапазоном ±3 градуса. При большем отклонении лазерный луч начинает мигать и звучит характерный сигнал. Также сверху на корпусе инструмента имеется пузырьковый уровень для предварительного ручного выравнивания.
Особенности и Преимущества:
- С помощью мембранной клавиатуры выставляется необходимая комбинация лучей, а индикаторы наглядно отображают режим работы и уровень заряда батарей.
- Сбоку на корпусе построителя лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127 есть переключатель блокировки/разблокировки компенсатора для безопасной транспортировки.
- На корпусе инструмента имеются прорезиненные накладки для крепкого хвата без проскальзывания руки.
- Опорная тренога позволяет точно отрегулировать модель на неровной поверхности при работе без штатива или штанги.
- Лимб поворачивается на 360 градусов, что обеспечивают простое и удобное наведение линий на цель.
- При закрытом положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий, например, при строительстве лестниц.
- Функция самовыравнивания обеспечивает точность в замерах.
- Мембранная клавиатура легко чистится - достаточно протереть влажной салфеткой.
- Предварительное выравнивание с помощью пузырькового уровня.
- Удобный ремешок для транспортировки на запястье.
- Малый вес снижает затрачиваемые усилия при переноске и настройке прибора.
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Комплектация:
- 3 батарейки.
- Лазерные очки.
- Инструкция на русском языке.
- Транспортировочный кейс.