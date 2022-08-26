Особенности и Преимущества:

С помощью мембранной клавиатуры выставляется необходимая комбинация лучей, а индикаторы наглядно отображают режим работы и уровень заряда батарей.

Сбоку на корпусе построителя лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127 есть переключатель блокировки/разблокировки компенсатора для безопасной транспортировки.

На корпусе инструмента имеются прорезиненные накладки для крепкого хвата без проскальзывания руки.

Опорная тренога позволяет точно отрегулировать модель на неровной поверхности при работе без штатива или штанги.

Лимб поворачивается на 360 градусов, что обеспечивают простое и удобное наведение линий на цель.

При закрытом положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий, например, при строительстве лестниц.

Функция самовыравнивания обеспечивает точность в замерах.

Мембранная клавиатура легко чистится - достаточно протереть влажной салфеткой.

Предварительное выравнивание с помощью пузырькового уровня.

Удобный ремешок для транспортировки на запястье.

Малый вес снижает затрачиваемые усилия при переноске и настройке прибора.

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

Комплектация:

3 батарейки. Лазерные очки. Инструкция на русском языке. Транспортировочный кейс.

Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127 строит четыре вертикальные лазерные линии пересекающиеся "над головой" и одну линию в горизонтальной плоскости, образуя один лазерный крест перед нивелиром, а также точку отвеса вниз. С помощью мембранной клавиатуры можно выставить необходимую комбинацию лучей. Модель оснащена самовыравнивающимся компенсатором с рабочим диапазоном ±3 градуса. При большем отклонении лазерный луч начинает мигать и звучит характерный сигнал. Также сверху на корпусе инструмента имеется пузырьковый уровень для предварительного ручного выравнивания.