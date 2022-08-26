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Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
    Арт. X30308115
    5.0
    1
    Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
    Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
    Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
    Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
    Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
      Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
      Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
      Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
      Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127
      Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127

      Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308115
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		X-Line
      Габариты, мм
      		330x310x160
      Степень защиты
      		IP 54
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Количество батареек, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127 строит четыре вертикальные лазерные линии пересекающиеся "над головой" и одну линию в горизонтальной плоскости, образуя один лазерный крест перед нивелиром, а также точку отвеса вниз. С помощью мембранной клавиатуры можно выставить необходимую комбинацию лучей. Модель оснащена самовыравнивающимся компенсатором с рабочим диапазоном ±3 градуса. При большем отклонении лазерный луч начинает мигать и звучит характерный сигнал. Также сверху на корпусе инструмента имеется пузырьковый уровень для предварительного ручного выравнивания.

        Особенности и Преимущества:

        • С помощью мембранной клавиатуры выставляется необходимая комбинация лучей, а индикаторы наглядно отображают режим работы и уровень заряда батарей.
        • Сбоку на корпусе построителя лазерных плоскостей X-Line Dome 4D X00127 есть переключатель блокировки/разблокировки компенсатора для безопасной транспортировки.
        • На корпусе инструмента имеются прорезиненные накладки для крепкого хвата без проскальзывания руки.
        • Опорная тренога позволяет точно отрегулировать модель на неровной поверхности при работе без штатива или штанги.
        • Лимб поворачивается на 360 градусов, что обеспечивают простое и удобное наведение линий на цель.
        • При закрытом положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий, например, при строительстве лестниц.
        • Функция самовыравнивания обеспечивает точность в замерах.
        • Мембранная клавиатура легко чистится - достаточно протереть влажной салфеткой.
        • Предварительное выравнивание с помощью пузырькового уровня.
        • Удобный ремешок для транспортировки на запястье.
        • Малый вес снижает затрачиваемые усилия при переноске и настройке прибора.
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Комплектация:

        1. 3 батарейки.
        2. Лазерные очки.
        3. Инструкция на русском языке.
        4. Транспортировочный кейс.