Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH03Y410BO, 75х900 мм
Арт. 1128671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Длина, мм
|900
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Диаметр, мм
|75
- Шнековый удлинитель для мотобура, диаметр 75 мм, длина 900 мм, используется для шнеков диаметром 75 мм, данный тип удлинителей существенно облегчают бурение на глубину более 1 метра.
Преимущества
- Выполнен из материалов повышенной износостойкости
- Обладает большим сроком эксплуатации
- Предназначен для работы с гидробурами AY01H, OH1