Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH03Y410BO, 75х900 мм
Найти аналог
Шнеки
    Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH03Y410BO, 75х900 мм
    Арт. 1128671
    Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH03Y410BO, 75х900 мм

      Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH03Y410BO, 75х900 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128671

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Длина, мм
      		900
      Диаметр, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шнековый удлинитель для мотобура, диаметр 75 мм, длина 900 мм, используется для шнеков диаметром 75 мм, данный тип удлинителей существенно облегчают бурение на глубину более 1 метра.

        Преимущества

        • Выполнен из материалов повышенной износостойкости
        • Обладает большим сроком эксплуатации
        • Предназначен для работы с гидробурами AY01H, OH1