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Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH5-MH03D103, 200х900 мм
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Шнеки
    Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH5-MH03D103, 200х900 мм
    Арт. 1128640
    Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH5-MH03D103, 200х900 мм

      Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH5-MH03D103, 200х900 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128640

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Длина, мм
      		900
      Диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шнековый удлинитель для гидробура, диаметр 200 мм, длина 900 мм, используется для шнеков диаметром 200 мм, данный тип удлинителей существенно облегчают бурение на глубину более 1 метра.

        Преимущества

        • Выполнен из материалов повышенной износостойкости
        • Обладает большим сроком эксплуатации
        • Предназначен для работы с гидробурами AY01H, OH1
        • Грунт 1, 2, 3 и 4 категорий