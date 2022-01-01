Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH5-MH03D103, 200х900 мм

Преимущества

Выполнен из материалов повышенной износостойкости

Обладает большим сроком эксплуатации

Предназначен для работы с гидробурами AY01H, OH1

Грунт 1, 2, 3 и 4 категорий

Шнековый удлинитель для гидробура, диаметр 200 мм, длина 900 мм, используется для шнеков диаметром 200 мм, данный тип удлинителей существенно облегчают бурение на глубину более 1 метра.