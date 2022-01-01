Штанга бура для AY01H, OH1 Caiman MH5-MH03D103, 200х900 мм
Арт. 1128640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Длина, мм
|900
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Диаметр, мм
|200
- Шнековый удлинитель для гидробура, диаметр 200 мм, длина 900 мм, используется для шнеков диаметром 200 мм, данный тип удлинителей существенно облегчают бурение на глубину более 1 метра.
Преимущества
- Выполнен из материалов повышенной износостойкости
- Обладает большим сроком эксплуатации
- Предназначен для работы с гидробурами AY01H, OH1
- Грунт 1, 2, 3 и 4 категорий