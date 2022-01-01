Преимущества

Быстрозажимной патрон - для легкой смены оснастки

Реверс

Малый вес (1.1 кг)

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы

Подсветка Power Light LED

Индикатор заряда аккумулятора и направления вращения

Поставляется в пластмассовом кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 1080 Li 0.603.9A2.021 имеет 10 ступеней крутящего момента и позицию сверления, что позволяет подстроиться под конкретный тип работы. Благодаря быстрозажимному патрону можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа, данная модель оснащена функцией реверса. Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы.