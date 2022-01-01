Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li 0.603.9A2.021
Арт. X1048041302364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 1080 Li 0.603.9A2.021 имеет 10 ступеней крутящего момента и позицию сверления, что позволяет подстроиться под конкретный тип работы. Благодаря быстрозажимному патрону можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа, данная модель оснащена функцией реверса. Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для легкой смены оснастки
- Реверс
- Малый вес (1.1 кг)
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
- Подсветка Power Light LED
- Индикатор заряда аккумулятора и направления вращения
- Поставляется в пластмассовом кейсе - для удобства хранения и транспортировки