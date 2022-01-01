Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li 0.603.9A2.021
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li 0.603.9A2.021
    Арт. X1048041302364
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li 0.603.9A2.021

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li 0.603.9A2.021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302364

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 1080 Li 0.603.9A2.021 имеет 10 ступеней крутящего момента и позицию сверления, что позволяет подстроиться под конкретный тип работы. Благодаря быстрозажимному патрону  можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа, данная модель оснащена функцией реверса. Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы. 

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для легкой смены оснастки
        • Реверс
        • Малый вес (1.1 кг)
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
        • Подсветка Power Light LED
        • Индикатор заряда аккумулятора и направления вращения
        • Поставляется в пластмассовом кейсе - для удобства хранения и транспортировки