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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB
    Арт. Х106645
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106645
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Наличие подсветки позволяет  работать в плохо освещенных местах. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую и быструю замену насадок. При производстве шуруповерта применяются новые технологии, что позволило снизить вес устройства, работать с дрелью стало еще комфортнее.

        Преимущества

        • Мощная 14.4 В комбинированная дрель для сверления с ударом и заворачивания саморезов
        • 22-позиционный регулятор крутящего момента для равномерного сверления и высокоточного заворачивания саморезов
        • 3-х скоростной редуктор обеспечивает наивысшую производительность при различных видах работ
        • 3-я скорость 0-1800 об/мин, 0-30600 уд/мин
        • Эргономичные прорезиненные рукоятка и выключатель
        • Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
        • Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель с заменяемыми щетками
        • Максимальный продолжительный момент достигает 50 Нм
        • Полностью металлический редуктор обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента
        • 13-мм самозажимной патрон остается надежно затянутым в течение всего рабочего процесса, удерживая принадлежность с максимальной силой
        • Модульная конструкция для легкого доступа к ключевым компонентам инструмента