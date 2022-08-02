Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB

Преимущества

Мощная 14.4 В комбинированная дрель для сверления с ударом и заворачивания саморезов

22-позиционный регулятор крутящего момента для равномерного сверления и высокоточного заворачивания саморезов

3-х скоростной редуктор обеспечивает наивысшую производительность при различных видах работ

3-я скорость 0-1800 об/мин, 0-30600 уд/мин

Эргономичные прорезиненные рукоятка и выключатель

Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки

Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель с заменяемыми щетками

Максимальный продолжительный момент достигает 50 Нм

Полностью металлический редуктор обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента

13-мм самозажимной патрон остается надежно затянутым в течение всего рабочего процесса, удерживая принадлежность с максимальной силой

Модульная конструкция для легкого доступа к ключевым компонентам инструмента

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Наличие подсветки позволяет работать в плохо освещенных местах. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую и быструю замену насадок. При производстве шуруповерта применяются новые технологии, что позволило снизить вес устройства, работать с дрелью стало еще комфортнее.