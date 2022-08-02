Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB
Арт. Х106645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC935KB предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Наличие подсветки позволяет работать в плохо освещенных местах. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую и быструю замену насадок. При производстве шуруповерта применяются новые технологии, что позволило снизить вес устройства, работать с дрелью стало еще комфортнее.
Преимущества
- Мощная 14.4 В комбинированная дрель для сверления с ударом и заворачивания саморезов
- 22-позиционный регулятор крутящего момента для равномерного сверления и высокоточного заворачивания саморезов
- 3-х скоростной редуктор обеспечивает наивысшую производительность при различных видах работ
- 3-я скорость 0-1800 об/мин, 0-30600 уд/мин
- Эргономичные прорезиненные рукоятка и выключатель
- Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
- Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель с заменяемыми щетками
- Максимальный продолжительный момент достигает 50 Нм
- Полностью металлический редуктор обеспечивает высокую эффективность передачи энергии и увеличивает срок службы инструмента
- 13-мм самозажимной патрон остается надежно затянутым в течение всего рабочего процесса, удерживая принадлежность с максимальной силой
- Модульная конструкция для легкого доступа к ключевым компонентам инструмента