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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL
    Арт. Х106563
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106563
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		41
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 18 DFL  - удобный, мощный, практичный инструмент как для профессионального, так и для бытового применения. Самым важным показателем является крутящий момент, который составляет 41 Нм и скорость вращения 400/1200 оборотов в минуту. Инструмент с надежным и мощным мотором, стойкий к перегрузкам, оснащен новой системой охлаждения, имеет электронную систему управления числом оборотов.

        Преимущества

        • Инструмент совместим с аккумуляторами HITACHI 18 В
        • Инновационный дизайн
        • Воздушное охлаждение
        • Легкий и компактный инструмент
        • Быстрая зарядка аккумулятора - 30 минут