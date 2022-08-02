Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL
Арт. Х106563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|41
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 18 DFL - удобный, мощный, практичный инструмент как для профессионального, так и для бытового применения. Самым важным показателем является крутящий момент, который составляет 41 Нм и скорость вращения 400/1200 оборотов в минуту. Инструмент с надежным и мощным мотором, стойкий к перегрузкам, оснащен новой системой охлаждения, имеет электронную систему управления числом оборотов.
Преимущества
- Инструмент совместим с аккумуляторами HITACHI 18 В
- Инновационный дизайн
- Воздушное охлаждение
- Легкий и компактный инструмент
- Быстрая зарядка аккумулятора - 30 минут