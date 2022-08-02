Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS18DFL

Преимущества

Инструмент совместим с аккумуляторами HITACHI 18 В

Инновационный дизайн

Воздушное охлаждение

Легкий и компактный инструмент

Быстрая зарядка аккумулятора - 30 минут

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 18 DFL - удобный, мощный, практичный инструмент как для профессионального, так и для бытового применения. Самым важным показателем является крутящий момент, который составляет 41 Нм и скорость вращения 400/1200 оборотов в минуту. Инструмент с надежным и мощным мотором, стойкий к перегрузкам, оснащен новой системой охлаждения, имеет электронную систему управления числом оборотов.