Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1
Арт. Х12713228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1712 B1 предназначена для завинчивания различных крепежей. Максимальный крутящий момент - 24 Нм. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает удобный захват инструмента. Функция реверса служит для вывинчивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон придает эффективность в эксплуатации, позволяя быстро заменить рабочую оснастку при интенсивных работах. Зарядка мощной батареи составляет 1 час.
Преимущества
- Быстрая зарядка аккумулятора (1ч)
- Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе
- Прочный корпус
- 20 ступеней крутящего момента и функция сверления помогают выбрать оптимальный режим работы