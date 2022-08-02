Преимущества

Быстрая зарядка аккумулятора (1ч)

Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе

Прочный корпус

20 ступеней крутящего момента и функция сверления помогают выбрать оптимальный режим работы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1712 B1 предназначена для завинчивания различных крепежей. Максимальный крутящий момент - 24 Нм. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает удобный захват инструмента. Функция реверса служит для вывинчивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон придает эффективность в эксплуатации, позволяя быстро заменить рабочую оснастку при интенсивных работах. Зарядка мощной батареи составляет 1 час.