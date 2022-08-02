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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1
    Арт. Х12713228
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1712 B1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1712 B1 предназначена для завинчивания различных крепежей. Максимальный крутящий момент - 24 Нм. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает удобный захват инструмента. Функция реверса служит для вывинчивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон придает эффективность в эксплуатации, позволяя быстро заменить рабочую оснастку при интенсивных работах. Зарядка мощной батареи составляет 1 час.

        Преимущества

        • Быстрая зарядка аккумулятора (1ч)
        • Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе
        • Прочный корпус
        • 20 ступеней крутящего момента и функция сверления помогают выбрать оптимальный режим работы