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F-образная струбцина Unipro 16504U (80x300 мм)
5.0
2
Найти аналог
Струбцины
    F-образная струбцина Unipro 16504U (80x300 мм)
    Арт. Х131169
    5.0
    2
    F-образная струбцина Unipro 16504U (80x300 мм)

      F-образная струбцина Unipro 16504U (80x300 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Струбцина F-образная 80х300 мм Unipro 16504U надежно фиксирует детали во время обработки или склеивании. Состоит из штанги с насечкой и подвижной части с винтовым зажимом. Деревянная ручка покрыта лаком и способствует комфортной работе. Специальная накладка защищает обрабатываемый предмет от повреждений.