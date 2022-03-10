F-образная струбцина Unipro 16504U (80x300 мм)
Арт. Х131169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Класс товара
|бытовой
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- Струбцина F-образная 80х300 мм Unipro 16504U надежно фиксирует детали во время обработки или склеивании. Состоит из штанги с насечкой и подвижной части с винтовым зажимом. Деревянная ручка покрыта лаком и способствует комфортной работе. Специальная накладка защищает обрабатываемый предмет от повреждений.