F-образная струбцина Unipro 16504U (80x300 мм)

Струбцина F-образная 80х300 мм Unipro 16504U надежно фиксирует детали во время обработки или склеивании. Состоит из штанги с насечкой и подвижной части с винтовым зажимом. Деревянная ручка покрыта лаком и способствует комфортной работе. Специальная накладка защищает обрабатываемый предмет от повреждений.