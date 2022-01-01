Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
Арт. X18654153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Объем травосборника, л
|320
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Количество режимов регулировки
|3
- Трактор Husqvarna TC338 9605101-28 - мощная машина, применяемая для подстригания газона и выполнения других поставленных задач. Может использоваться круглогодично, благодаря установке навесного оборудования. Двигатель Briggs&Stratton Endurance V-Twin отличатся долговечностью и превосходной производительностью. Скошенная трава попадает в травосборник, который не требует частого опустошения. Режим мульчирование BioClip® позволяет одновременно удобрять газон. Для комфорта оператора все рычаги управления трактором доступны с сиденья. Мощность агрегата достигает 15 лошадиных сил.
Преимущества
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Система U-CUT - увеличение угла поворота передних колес - для улучшения маневренности трактора
- Круиз-контроль
- Система быстрой замены ножа RapidReplace
- Включение режима мульчирования осуществляется с места оператора - при помощи рычага, расположенного на приборной панели
- Электрическая муфта включения ножа
- Использование навесного оборудования делает трактор универсальным
- Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки
- Рулевое колесо установлено под углом
- Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции
- Поворотный передний мост (способствует лучшей устойчивости во время движения)
- Усиленная дека - стальная трубка по краю режущей деки обеспечивает повышенную долговечность
- Штуцер для поливочного шланга - легкость очистки ножей
- Большая заливная горловина - простая заправка
- Система всасывания воздуха Air Induction - поток воздуха поднимает траву, что способствует более эффективной стрижке
- Цифровой счетчик моточасов с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
- Прочная защита от повреждения кустарником защищает капот машины
- Индикатор заполнения травосборника
- Прочное стальное шасси добавляет агрегату прочности
- Литой передний мост
- Регулировка высоты стрижки в диапазоне 38-102 мм
- Первоклассная режущая дека
- Есть держатель стаканчика
- Система контроля присутствия оператора
- Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
- Ширина скоса за один проход - 97 см
- Материал режущей деки - сталь
- Размер шин (передние/задние): 15х6-6"/ 18х9.5-8