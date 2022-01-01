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Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
    Арт. X18654153
    Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
    Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
    Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
    Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
    Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
      Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
      Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
      Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
      Трактор Husqvarna TC338 9605101-28
      Трактор Husqvarna TC338 9605101-28

      Трактор Husqvarna TC338 9605101-28

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18654153

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Объем травосборника, л
      		320
      Количество режимов регулировки
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трактор Husqvarna TC338 9605101-28 - мощная машина, применяемая для подстригания газона и выполнения других поставленных задач. Может использоваться круглогодично, благодаря установке навесного оборудования. Двигатель Briggs&Stratton Endurance V-Twin отличатся долговечностью и превосходной производительностью. Скошенная трава попадает в травосборник, который не требует частого опустошения. Режим мульчирование BioClip® позволяет одновременно удобрять газон. Для комфорта оператора все рычаги управления трактором доступны с сиденья. Мощность агрегата достигает 15 лошадиных сил.

        Преимущества

        • Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
        • Система U-CUT - увеличение угла поворота передних колес - для улучшения маневренности трактора
        • Круиз-контроль
        • Система быстрой замены ножа RapidReplace
        • Включение режима мульчирования осуществляется с места оператора - при помощи рычага, расположенного на приборной панели
        • Электрическая муфта включения ножа
        • Использование навесного оборудования делает трактор универсальным
        • Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки
        • Рулевое колесо установлено под углом
        • Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции
        • Поворотный передний мост (способствует лучшей устойчивости во время движения)
        • Усиленная дека - стальная трубка по краю режущей деки обеспечивает повышенную долговечность
        • Штуцер для поливочного шланга - легкость очистки ножей
        • Большая заливная горловина - простая заправка
        • Система всасывания воздуха Air Induction - поток воздуха поднимает траву, что способствует более эффективной стрижке
        • Цифровой счетчик моточасов с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
        • Прочная защита от повреждения кустарником защищает капот машины
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Прочное стальное шасси добавляет агрегату прочности
        • Литой передний мост
        • Регулировка высоты стрижки в диапазоне 38-102 мм
        • Первоклассная режущая дека
        • Есть держатель стаканчика
        • Система контроля присутствия оператора
        • Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
        • Ширина скоса за один проход - 97 см
        • Материал режущей деки - сталь
        • Размер шин (передние/задние): 15х6-6"/ 18х9.5-8