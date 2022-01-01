Преимущества

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Система U-CUT - увеличение угла поворота передних колес - для улучшения маневренности трактора

Круиз-контроль

Система быстрой замены ножа RapidReplace

Включение режима мульчирования осуществляется с места оператора - при помощи рычага, расположенного на приборной панели

Электрическая муфта включения ножа

Использование навесного оборудования делает трактор универсальным

Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки

Рулевое колесо установлено под углом

Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции

Поворотный передний мост (способствует лучшей устойчивости во время движения)

Усиленная дека - стальная трубка по краю режущей деки обеспечивает повышенную долговечность

Штуцер для поливочного шланга - легкость очистки ножей

Большая заливная горловина - простая заправка

Система всасывания воздуха Air Induction - поток воздуха поднимает траву, что способствует более эффективной стрижке

Цифровой счетчик моточасов с запрограммированными интервалами между обслуживаниями

Прочная защита от повреждения кустарником защищает капот машины

Индикатор заполнения травосборника

Прочное стальное шасси добавляет агрегату прочности

Литой передний мост

Регулировка высоты стрижки в диапазоне 38-102 мм

Первоклассная режущая дека

Есть держатель стаканчика

Система контроля присутствия оператора

Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом

Ширина скоса за один проход - 97 см

Материал режущей деки - сталь

Размер шин (передние/задние): 15х6-6"/ 18х9.5-8

Трактор Husqvarna TC338 9605101-28 - мощная машина, применяемая для подстригания газона и выполнения других поставленных задач. Может использоваться круглогодично, благодаря установке навесного оборудования. Двигатель Briggs&Stratton Endurance V-Twin отличатся долговечностью и превосходной производительностью. Скошенная трава попадает в травосборник, который не требует частого опустошения. Режим мульчирование BioClip® позволяет одновременно удобрять газон. Для комфорта оператора все рычаги управления трактором доступны с сиденья. Мощность агрегата достигает 15 лошадиных сил.