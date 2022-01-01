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Набор головок и бит Трек TR15046, 46 предметов
1 200 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор головок и бит Трек TR15046, 46 предметов
    Арт. О00000041361
    Набор головок и бит Трек TR15046, 46 предметов

      Набор головок и бит Трек TR15046, 46 предметов

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041361

      Характеристики

      Производитель
      		Трек
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		1.2
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор головок и бит Трек TR15046, 46 предметов - многофункциональный набор, предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля.

        Преимущества

        • Рабочие части изготовлены из инструментальной стали
        • Покрытие: сатинированное
        • Профиль головок: шестигранный
        • Трещоточный механизм: 24 зуба
        • Кейс из прочного противоударного пластика с металлическими замками