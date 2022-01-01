Преимущества

Рабочие части изготовлены из инструментальной стали

Покрытие: сатинированное

Профиль головок: шестигранный

Трещоточный механизм: 24 зуба

Кейс из прочного противоударного пластика с металлическими замками

Набор головок и бит Трек TR15046, 46 предметов - многофункциональный набор, предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля.