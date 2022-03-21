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Пружинный трубогиб 1/4
5.0
2
240 ₽
Пружинные трубогибы
    Пружинный трубогиб 1/4
    Арт. X69912
    5.0
    2
    Пружинный трубогиб 1/4

      Пружинный трубогиб 1/4

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69912
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип гибочного оборудования
      		пружинный трубогиб
      Макс. размер трубы, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пружинный трубогиб предназначен для гибки мягких медных, металлопластиковых труб. Трубогибы создают плавные изгибы. Оптимальный и экономичный вариант для гибки труб в тесных условиях, на высоте, в домашних условиях. Пружинный трубогиб очень прост в использовании, обеспечивает качественную и точную работу, не занимая много сил и времени