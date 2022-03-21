Пружинный трубогиб 1/4

Пружинный трубогиб предназначен для гибки мягких медных, металлопластиковых труб. Трубогибы создают плавные изгибы. Оптимальный и экономичный вариант для гибки труб в тесных условиях, на высоте, в домашних условиях. Пружинный трубогиб очень прост в использовании, обеспечивает качественную и точную работу, не занимая много сил и времени