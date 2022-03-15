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Пружинный трубогиб (3/8")
5.0
2
Найти аналог
Пружинные трубогибы
    Пружинный трубогиб (3/8")
    Арт. X69909
    5.0
    2
    Пружинный трубогиб (3/8")

      Пружинный трубогиб (3/8")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69909
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип гибочного оборудования
      		пружинный трубогиб
      Макс. размер трубы, дюйм
      		3/8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пружинный трубогиб предназначен для гибки мягких медных, металлопластиковых труб. Трубогибы создают плавные изгибы. Оптимальный и экономичный вариант для гибки труб в тесных условиях, на высоте, в домашних условиях. Пружинный трубогиб очень прост в использовании, обеспечивает качественную и точную работу, не занимая много сил и времени