Пружинный трубогиб (3/8")
Арт. X69909
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип гибочного оборудования
|пружинный трубогиб
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Макс. размер трубы, дюйм
|3/8
- Пружинный трубогиб предназначен для гибки мягких медных, металлопластиковых труб. Трубогибы создают плавные изгибы. Оптимальный и экономичный вариант для гибки труб в тесных условиях, на высоте, в домашних условиях. Пружинный трубогиб очень прост в использовании, обеспечивает качественную и точную работу, не занимая много сил и времени