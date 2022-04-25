Трубогиб пружинный 3/4"
Арт. X69913
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип гибочного оборудования
|пружинный трубогиб
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Макс. размер трубы, дюйм
|3/4
- Трубогиб пружинный 3/4" – это ручное приспособление, которое ориентировано на использование дома. Может применяться с трубами из меди, металлопластика. Товар позволяет качественно и точно сгибать, не затрачивая при этом сил. Принцип работы прост: труба вставляется в трубогиб предполагаемым местом сгиба; сгибание под необходимым углом осуществляется вручную
- Применяется с медными, металлопластиковыми изделиями
- Надежен, прост в эксплуатации
- Компактный, легкий, занимает мало места
- Удобен для работы в ограниченном пространстве
- Экономный вариант для решения бытовых задач