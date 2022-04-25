Применяется с медными, металлопластиковыми изделиями

Надежен, прост в эксплуатации

Компактный, легкий, занимает мало места

Удобен для работы в ограниченном пространстве

Экономный вариант для решения бытовых задач

Трубогиб пружинный 3/4" – это ручное приспособление, которое ориентировано на использование дома. Может применяться с трубами из меди, металлопластика. Товар позволяет качественно и точно сгибать, не затрачивая при этом сил. Принцип работы прост: труба вставляется в трубогиб предполагаемым местом сгиба; сгибание под необходимым углом осуществляется вручную