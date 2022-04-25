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Трубогиб пружинный 3/4"
5.0
2
Найти аналог
Пружинные трубогибы
    Трубогиб пружинный 3/4"
    Арт. X69913
    5.0
    2
    Трубогиб пружинный 3/4"

      Трубогиб пружинный 3/4"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69913
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип гибочного оборудования
      		пружинный трубогиб
      Макс. размер трубы, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трубогиб пружинный 3/4" – это ручное приспособление, которое ориентировано на использование дома. Может применяться с трубами из меди, металлопластика. Товар позволяет качественно и точно сгибать, не затрачивая при этом сил. Принцип работы прост: труба вставляется в трубогиб предполагаемым местом сгиба; сгибание под необходимым углом осуществляется вручную
        • Применяется с медными, металлопластиковыми изделиями
        • Надежен, прост в эксплуатации
        • Компактный, легкий, занимает мало места
        • Удобен для работы в ограниченном пространстве
        • Экономный вариант для решения бытовых задач