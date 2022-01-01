Фильтр косой Valtec 1 1/4" vt.192.n.07

Фильтр механической очистки косого типа. Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении. Корпус и пробка фильтров изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165) и никелированы. Между ними корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка. Размер ячеек сетки фильтрующего элемента – 500, 800 и 1000 мкм, соответственно для моделей с Ду 1/2–1; 1 1/4–1 1/2 и 2"