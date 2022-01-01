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Фильтр косой Valtec 1 1/4" vt.192.n.07
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Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр косой Valtec 1 1/4" vt.192.n.07
    Арт. X1691385789
    Фильтр косой Valtec 1 1/4" vt.192.n.07

      Фильтр косой Valtec 1 1/4" vt.192.n.07

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385789

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр механической очистки косого типа. Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении. Корпус и пробка фильтров изготовлены горячим прессованием из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165) и никелированы. Между ними корпусом и пробкой, имеющей отверстие для пломбировки, предусмотрена тефлоновая уплотнительная прокладка. Размер ячеек сетки фильтрующего элемента – 500, 800 и 1000 мкм, соответственно для моделей с Ду 1/2–1; 1 1/4–1 1/2 и 2"