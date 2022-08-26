Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
Арт. О00000034561
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. высота, мм
|1600
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Зажим
|винт
- Штатив телескопический Зубр ТШ-2 предназначен для установки прожекторов. Широко используется для размещения как на открытых площадках, как и внутри помещений.
Преимущества
- Металлический телескопический корпус. Регулировка по высоте от 65 до 160 см
- Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает максимальную нагрузку до 8 кг
- Порошковая окраска: защита от коррозии
- Зажимы с усиленной резьбой увеличивают рабочий ресурс
- Быстрый монтаж
- Барашковый винт и гайка для надежной фиксации прожекторов
- Универсальная конструкция: для различных прожекторов
- Компактный размер в сложенном виде (10 х 63 см)
- Диаметр основания треноги — 96 см
- Установка двух прожекторов мощностью до 1500 Вт