Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932

Преимущества

Металлический телескопический корпус. Регулировка по высоте от 65 до 160 см

Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает максимальную нагрузку до 8 кг

Порошковая окраска: защита от коррозии

Зажимы с усиленной резьбой увеличивают рабочий ресурс

Быстрый монтаж

Барашковый винт и гайка для надежной фиксации прожекторов

Универсальная конструкция: для различных прожекторов

Компактный размер в сложенном виде (10 х 63 см)

Диаметр основания треноги — 96 см

Установка двух прожекторов мощностью до 1500 Вт

Штатив телескопический Зубр ТШ-2 предназначен для установки прожекторов. Широко используется для размещения как на открытых площадках, как и внутри помещений.