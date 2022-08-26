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Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Арт. О00000034561
    5.0
    1
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
    Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932
      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932

      Штатив телескопический Зубр ТШ-2 для двух прожекторов, 56932

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034561
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. высота, мм
      		1600
      Зажим
      		винт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Штатив телескопический Зубр ТШ-2 предназначен для установки прожекторов. Широко используется для размещения как на открытых площадках, как и внутри помещений.

        Преимущества

        • Металлический телескопический корпус. Регулировка по высоте от 65 до 160 см
        • Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает максимальную нагрузку до 8 кг
        • Порошковая окраска: защита от коррозии
        • Зажимы с усиленной резьбой увеличивают рабочий ресурс
        • Быстрый монтаж
        • Барашковый винт и гайка для надежной фиксации прожекторов
        • Универсальная конструкция: для различных прожекторов
        • Компактный размер в сложенном виде (10 х 63 см)
        • Диаметр основания треноги — 96 см
        • Установка двух прожекторов мощностью до 1500 Вт