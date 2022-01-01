Бензиновая электростанция Energo ЭА7000А
Арт. Х21169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.7
- Электростанция бензиновая ЭНЕРГО ЭА7900А оборудована четырехтактным двигателем от производителя Honda.
Преимущества
- Генератор защищен от перегревов и перегрузок
- Снабжен встроенным блоком сетевой автоматики
- Автоматическое отключение при низком уровне масла
- Индикатор перегрева
- Вольтметр
- Две розетки 220 В
- Клеммы для зарядных устройств
- Низкий уровень шума
- Экономичное потребление топлива