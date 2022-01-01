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Бензиновая электростанция Energo ЭА7000А
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Energo ЭА7000А
    Арт. Х21169
    Бензиновая электростанция Energo ЭА7000А

      Бензиновая электростанция Energo ЭА7000А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21169

      Характеристики

      Производитель
      		Energo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электростанция бензиновая ЭНЕРГО ЭА7900А оборудована четырехтактным двигателем от производителя Honda.

        Преимущества 

        • Генератор защищен от перегревов и перегрузок
        • Снабжен встроенным блоком сетевой автоматики
        • Автоматическое отключение при низком уровне масла
        • Индикатор перегрева
        • Вольтметр
        • Две розетки 220 В
        • Клеммы для зарядных устройств
        • Низкий уровень шума
        • Экономичное потребление топлива