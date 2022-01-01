Бензиновая электростанция Hyundai HY 9000SE-3

Бензиновый генератор Hyundai HY9000SE-3 - высокопроизводительная трехфазная электростанция. Генератор укомплектован надежным шумозащитным кожухом, который не только поглощает шум, но и защищает рабочие элементы аппарата от механических повреждений. Данная модель электростанции применяется в качестве резервного источника питания для временного обеспечения электроэнергией небольших дачных домов, а также для питания однофазных и трехфазных электроприборов на стройплощадках.

Преимущества