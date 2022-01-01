Бензиновая электростанция Hyundai HY 9000SE-3
Арт. Х21203268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2
- Бензиновый генератор Hyundai HY9000SE-3 - высокопроизводительная трехфазная электростанция. Генератор укомплектован надежным шумозащитным кожухом, который не только поглощает шум, но и защищает рабочие элементы аппарата от механических повреждений. Данная модель электростанции применяется в качестве резервного источника питания для временного обеспечения электроэнергией небольших дачных домов, а также для питания однофазных и трехфазных электроприборов на стройплощадках.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель
- Возможность подключения однофазных и трехфазных электроприборов
- Низкий расход топлива
- Увеличенный топливный бак с уровнем
- Отключение двигателя при низком уровне масла
- Стабилизатор для предупреждения скачков напряжения
- Профессиональная панель управления
- Вольтметр
- Усиленная рама диаметром 32 мм
- Счетчик моточасов