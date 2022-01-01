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Бензиновая электростанция Hyundai HY 9000SE-3
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Hyundai HY 9000SE-3
    Арт. Х21203268
    Бензиновая электростанция Hyundai HY 9000SE-3

      Бензиновая электростанция Hyundai HY 9000SE-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203268

      Характеристики

      Производитель
      		Hyundai
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Hyundai HY9000SE-3 - высокопроизводительная трехфазная электростанция. Генератор укомплектован надежным шумозащитным кожухом, который не только поглощает шум, но и защищает рабочие элементы аппарата от механических повреждений. Данная модель электростанции применяется в качестве резервного источника питания для временного обеспечения электроэнергией небольших дачных домов, а также для питания однофазных и трехфазных электроприборов на стройплощадках.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель
        • Возможность подключения однофазных и трехфазных электроприборов
        • Низкий расход топлива
        • Увеличенный топливный бак с уровнем
        • Отключение двигателя при низком уровне масла
        • Стабилизатор для предупреждения скачков напряжения
        • Профессиональная панель управления
        • Вольтметр
        • Усиленная рама диаметром 32 мм
        • Счетчик моточасов