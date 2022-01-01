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Бензиновая электростанция Хайтек GG55E
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Хайтек GG55E
    Арт. X131400018
    Бензиновая электростанция Хайтек GG55E

      Бензиновая электростанция Хайтек GG55E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400018

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.8
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор GG55E – старшая модель бензогенератора. Система достаточна для осуществления энергоснабжения маленького строительного объекта, торгового или выставочного павильона, загородного дома.

        Преимущества

        • Запаса топлива хватает на 10 часов непрерывной работы
        • Генератор неприхотлив, прост в обслуживании, сопровождается сервисной поддержкой