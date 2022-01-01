Бензиновая электростанция Хайтек GG55E
Арт. X131400018
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.8
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Вид топлива
|бензин
- Бензогенератор GG55E – старшая модель бензогенератора. Система достаточна для осуществления энергоснабжения маленького строительного объекта, торгового или выставочного павильона, загородного дома.
Преимущества
- Запаса топлива хватает на 10 часов непрерывной работы
- Генератор неприхотлив, прост в обслуживании, сопровождается сервисной поддержкой