Преимущества

Современный дизайн

Удобное управление

Надёжный 4х тактный двигатель

Центральная регулировка высоты скашивания

Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении

Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM410G 6622099 предназначена для скоса травы на приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Вместительный мусоросборник объемом 40 литров обеспечивает долгую работу без перерывов на очистку.