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Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
    Арт. Ю00000021621
    5.0
    3
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G
      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G

      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM410G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021621
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM410G 6622099 предназначена для скоса травы на приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Вместительный мусоросборник объемом 40 литров обеспечивает долгую работу без перерывов на очистку.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Удобное управление
        • Надёжный 4х тактный двигатель
        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении