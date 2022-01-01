Бензогенератор TSS SGG 7000 E
Арт. tss_2202918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.2
- Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.
Преимущества
- Современный двигатель TSSC192FB - максимальная производительность и надежность
- Высокая стабильность частоты напряжения благодаря скорости вращения двигателя на уровне 3000 об/мин
- Воздушное охлаждение установки для тех, кто ценит надежность и производительность
- Благодаря небольшой массе 90 кг легко перемещать станцию по рабочему участку