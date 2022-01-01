Бензогенератор TSS SGG 7000 E

Преимущества

Современный двигатель TSSC192FB - максимальная производительность и надежность

Высокая стабильность частоты напряжения благодаря скорости вращения двигателя на уровне 3000 об/мин

Воздушное охлаждение установки для тех, кто ценит надежность и производительность

Благодаря небольшой массе 90 кг легко перемещать станцию по рабочему участку

Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.