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Бензогенератор TSS SGG 7000 E
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор TSS SGG 7000 E
    Арт. tss_2202918
    Бензогенератор TSS SGG 7000 E
    Бензогенератор TSS SGG 7000 E
    Бензогенератор TSS SGG 7000 E
      Бензогенератор TSS SGG 7000 E
      Бензогенератор TSS SGG 7000 E
      Бензогенератор TSS SGG 7000 E

      Бензогенератор TSS SGG 7000 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202918

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения. 

        Преимущества

        • Современный двигатель TSSC192FB - максимальная производительность и надежность
        • Высокая стабильность частоты напряжения благодаря скорости вращения двигателя на уровне 3000 об/мин
        • Воздушное охлаждение установки для тех, кто ценит надежность и производительность
        • Благодаря небольшой массе 90 кг легко перемещать станцию по рабочему участку