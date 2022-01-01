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Бензоножницы Hito 238P
Найти аналог
Бензиновые кусторезы
    Бензоножницы Hito 238P
    Арт. 1128660
    Бензоножницы Hito 238P

      Бензоножницы Hito 238P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128660

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Объем двигателя, куб.см
      		23
      Мощность, л.с.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый кусторез Caiman Hito 238P относится к категории профессионального оборудования. С его помощью обрезают сухие ветки, изготавливают живые изгороди, кронируют зелёные насаждения. Особенностью данной модели является её надёжность, простота эксплуатации и обслуживания, безопасность использования.

        Преимущества

        • В основе машины лежит современный двигатель внутреннего сгорания
        • Запускается мотор ручным стартером. Пуск осуществляется всегда легко с минимальным числом рывков
        • В качестве режущего инструмента выбран односторонний нож. Зубья его лезвия имеют лазерную заточку и отшлифованы алмазным абразивом. Такой нож быстро и аккуратно режет даже твёрдые породы древесины
        • Кнопка-предохранитель исключает случайный пуск ножа
        • Дополнительная ручка обеспечивает надёжное удержание инструмента в руках
        • Эффективная антивибрационная система делает работы с прибором комфортной для оператора. Даже продолжительное использование кустореза не требует больших физических затрат
        • Небольшой вес
        • Экономное расходование топлива
        • Наличие системы смёта обрезаемого материала