Бензоножницы Hito 238P
Арт. 1128660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Объем двигателя, куб.см
|23
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Мощность, л.с.
|1
- Бензиновый кусторез Caiman Hito 238P относится к категории профессионального оборудования. С его помощью обрезают сухие ветки, изготавливают живые изгороди, кронируют зелёные насаждения. Особенностью данной модели является её надёжность, простота эксплуатации и обслуживания, безопасность использования.
Преимущества
- В основе машины лежит современный двигатель внутреннего сгорания
- Запускается мотор ручным стартером. Пуск осуществляется всегда легко с минимальным числом рывков
- В качестве режущего инструмента выбран односторонний нож. Зубья его лезвия имеют лазерную заточку и отшлифованы алмазным абразивом. Такой нож быстро и аккуратно режет даже твёрдые породы древесины
- Кнопка-предохранитель исключает случайный пуск ножа
- Дополнительная ручка обеспечивает надёжное удержание инструмента в руках
- Эффективная антивибрационная система делает работы с прибором комфортной для оператора. Даже продолжительное использование кустореза не требует больших физических затрат
- Небольшой вес
- Экономное расходование топлива
- Наличие системы смёта обрезаемого материала