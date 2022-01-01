Бензоножницы Hito 238P

Преимущества

В основе машины лежит современный двигатель внутреннего сгорания

Запускается мотор ручным стартером. Пуск осуществляется всегда легко с минимальным числом рывков

В качестве режущего инструмента выбран односторонний нож. Зубья его лезвия имеют лазерную заточку и отшлифованы алмазным абразивом. Такой нож быстро и аккуратно режет даже твёрдые породы древесины

Кнопка-предохранитель исключает случайный пуск ножа

Дополнительная ручка обеспечивает надёжное удержание инструмента в руках

Эффективная антивибрационная система делает работы с прибором комфортной для оператора. Даже продолжительное использование кустореза не требует больших физических затрат

Небольшой вес

Экономное расходование топлива

Наличие системы смёта обрезаемого материала

Бензиновый кусторез Caiman Hito 238P относится к категории профессионального оборудования. С его помощью обрезают сухие ветки, изготавливают живые изгороди, кронируют зелёные насаждения. Особенностью данной модели является её надёжность, простота эксплуатации и обслуживания, безопасность использования.