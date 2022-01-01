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Бензоножницы Hito 239D
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Бензиновые кусторезы
    Бензоножницы Hito 239D
    Арт. 1128643
    Бензоножницы Hito 239D

      Бензоножницы Hito 239D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128643

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.4
      Объем двигателя, куб.см
      		22.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кусторез-ножницы для подрезки живой изгороди Caiman HITO239D - это профессиональная, коммерческая модель с двусторонними ножами длиной 60 см. Инструмент обладает высокой износостойкостью и надежностью, мощностью и производительностью, отличной балансировкой. Редуктор оснащается шариковыми и роликовыми подшипниками для плавной передачи крутящего момента и длительного срока службы. Шатун редуктора толще и прочнее по сравнению с аналогами. Острый двусторонний нож чисто срезает ветки, снижая образование сухих и потемневших кончиков веток, оставляя аккуратный результат с первого прохода.

        Преимущества

        • Ножи длиной 600 мм. из хромированной стали с индукционной закалкой. Зубцы ножей имеют три режущих плоскости, заточенных и отшлифованных так, что они обеспечивают чистый срез. Сталь имеет большую толщину, по сравнению с аналогами, поэтому меньше уровень прогиба режущего полотна, выше качество среза
        • Пятипозиционная поворотная рукоятка. Заднюю рукоятку можно повернуть на каждые 45 градусов для удобства работы под разным углом
        • Антивибрационная система. При помощи пружин и резиновых демпферов значительно снижается уровень вибрации, производимые движущимися частями. Оператор может работать длительное время без ощущений усталости
        • Система Reverse Start 2. Делает запуск двигателя простым и быстрым. Выхлопная труба расположена спереди машины, отводя отработанные газы от оператора
        • Высокая скорость ножей. Чрезвычайно высокоскоростные ножи обеспечивают чистый срез раз за разом