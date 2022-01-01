Бензоножницы Hito 239D
Арт. 1128643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Ёмкость топливного бака, л
|0.4
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Объем двигателя, куб.см
|22.5
- Кусторез-ножницы для подрезки живой изгороди Caiman HITO239D - это профессиональная, коммерческая модель с двусторонними ножами длиной 60 см. Инструмент обладает высокой износостойкостью и надежностью, мощностью и производительностью, отличной балансировкой. Редуктор оснащается шариковыми и роликовыми подшипниками для плавной передачи крутящего момента и длительного срока службы. Шатун редуктора толще и прочнее по сравнению с аналогами. Острый двусторонний нож чисто срезает ветки, снижая образование сухих и потемневших кончиков веток, оставляя аккуратный результат с первого прохода.
Преимущества
- Ножи длиной 600 мм. из хромированной стали с индукционной закалкой. Зубцы ножей имеют три режущих плоскости, заточенных и отшлифованных так, что они обеспечивают чистый срез. Сталь имеет большую толщину, по сравнению с аналогами, поэтому меньше уровень прогиба режущего полотна, выше качество среза
- Пятипозиционная поворотная рукоятка. Заднюю рукоятку можно повернуть на каждые 45 градусов для удобства работы под разным углом
- Антивибрационная система. При помощи пружин и резиновых демпферов значительно снижается уровень вибрации, производимые движущимися частями. Оператор может работать длительное время без ощущений усталости
- Система Reverse Start 2. Делает запуск двигателя простым и быстрым. Выхлопная труба расположена спереди машины, отводя отработанные газы от оператора
- Высокая скорость ножей. Чрезвычайно высокоскоростные ножи обеспечивают чистый срез раз за разом