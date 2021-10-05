Лазерный уровень Denzel LX360 35075
Арт. О00000033073
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|140x88x55
|
Относительная влажность, %
|80
- Компактный и многофункциональный лазерный уровень Denzel LX360 используется в строительных и отделочных работах для создания линий разметки. Может построить одну горизонталь и вертикаль. Охватывает периметр всего помещения благодаря функции проецирования луча с разворотом на 360°. Опция автоматического выравнивания с высокой точностью ±0,3 мм/м позволяет построить ровную линию без ручной настройки
Преимущества
- Интуитивно понятная система управления облегчает настройку и эксплуатацию
- Предусмотрен индикатор отклонения уровня для точности работы
- Есть возможность установки на штатив 1/4" для работы на разной высоте
- Выключение опции самовыравнивания позволяет построить разметку под углом
- Маятник отвечает за построение ровных линий, для исключения возможности его заклинивания предусмотрена опция блокировки
- Благодаря высококачественным лазерным диодам лучи видно даже при ярком освещении
- Резиновые накладки на корпусе обеспечивают защиту корпуса в случае падения
- Работает от батареек, что обеспечивает мобильность и удобство работы
- Лучи можно отключать и включать по мере необходимости, что экономит заряд и позволяет не отвлекаться в процессе работы
- Благодаря компактному размеру, небольшому весу и сумке в комплекте прибор легко транспортироват