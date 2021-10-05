Лазерный уровень Denzel LX360 35075

Преимущества

Интуитивно понятная система управления облегчает настройку и эксплуатацию

Предусмотрен индикатор отклонения уровня для точности работы

Есть возможность установки на штатив 1/4" для работы на разной высоте

Выключение опции самовыравнивания позволяет построить разметку под углом

Маятник отвечает за построение ровных линий, для исключения возможности его заклинивания предусмотрена опция блокировки

Благодаря высококачественным лазерным диодам лучи видно даже при ярком освещении

Резиновые накладки на корпусе обеспечивают защиту корпуса в случае падения

Работает от батареек, что обеспечивает мобильность и удобство работы

Лучи можно отключать и включать по мере необходимости, что экономит заряд и позволяет не отвлекаться в процессе работы

Благодаря компактному размеру, небольшому весу и сумке в комплекте прибор легко транспортироват

Компактный и многофункциональный лазерный уровень Denzel LX360 используется в строительных и отделочных работах для создания линий разметки. Может построить одну горизонталь и вертикаль. Охватывает периметр всего помещения благодаря функции проецирования луча с разворотом на 360°. Опция автоматического выравнивания с высокой точностью ±0,3 мм/м позволяет построить ровную линию без ручной настройки