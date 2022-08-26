Лазерный уровень Denzel LX3 35070
Арт. О00000033072
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|250x160x125
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Относительная влажность, %
|80
- Универсальный многофункциональный уровень Denzel LX3 используется в ремонте и строительных работах для построения разметки на стенах, полу и потолке. Уровень проецирует на поверхности точку отвеса, 4 вертикальных и 1 горизонтальную линию. Построить идеальную линию на неровной поверхности не проблема - функция автоматического выравнивания с высокой точностью ±0.3мм/м облегчает установку
Преимущества
- Легко работать без специальной подготовки благодаря интуитивно понятной панели управления
- В случае превышения угла наклона срабатывает звуковое и световое оповещение для точности работы
- Есть возможность поочередного отключения лазеров, что обеспечивает экономию заряда, а неиспользуемые лучи не отвлекают в процессе работы
- Легко наводить луч на нужный объект благодаря поворотному основанию
- Маятник позволяет построить ровную линию, чтобы не произошло его заклинивания при транспортировке есть возможность фиксации в одном положении
- Для удобства работы и мобильности предусмотрено питание как от сети, так и от батареек
- Режим «OUTDOOR» обеспечивает видимость луча даже при ярком освещении
- Прибор крепится к штативу с резьбой 5/8" для работы на разной высоте
- Встроенный пузырьковый уровень позволяет выровнять прибор перед включением
- Точная настройка луча благодаря микрометрическому винту
- Регулируемая тренога помогает установить прибор на неровной поверхности
- В комплекте идут очки, сумка и зарядное устройство
- Удобство транспортировки благодаря ремню на корпусе и небольшому весу