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Лазерный уровень Denzel LX3 35070
4.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Арт. О00000033072
    4.0
    1
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
    Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070
      Лазерный уровень Denzel LX3 35070

      Лазерный уровень Denzel LX3 35070

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033072
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		250x160x125
      Относительная влажность, %
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный многофункциональный уровень Denzel LX3 используется в ремонте и строительных работах для построения разметки на стенах, полу и потолке. Уровень проецирует на поверхности точку отвеса, 4 вертикальных и 1 горизонтальную линию. Построить идеальную линию на неровной поверхности не проблема - функция автоматического выравнивания с высокой точностью ±0.3мм/м облегчает установку

        Преимущества

        • Легко работать без специальной подготовки благодаря интуитивно понятной панели управления
        • В случае превышения угла наклона срабатывает звуковое и световое оповещение для точности работы
        • Есть возможность поочередного отключения лазеров, что обеспечивает экономию заряда, а неиспользуемые лучи не отвлекают в процессе работы
        • Легко наводить луч на нужный объект благодаря поворотному основанию
        • Маятник позволяет построить ровную линию, чтобы не произошло его заклинивания при транспортировке есть возможность фиксации в одном положении
        • Для удобства работы и мобильности предусмотрено питание как от сети, так и от батареек
        • Режим «OUTDOOR» обеспечивает видимость луча даже при ярком освещении
        • Прибор крепится к штативу с резьбой 5/8" для работы на разной высоте
        • Встроенный пузырьковый уровень позволяет выровнять прибор перед включением
        • Точная настройка луча благодаря микрометрическому винту
        • Регулируемая тренога помогает установить прибор на неровной поверхности
        • В комплекте идут очки, сумка и зарядное устройство
        • Удобство транспортировки благодаря ремню на корпусе и небольшому весу