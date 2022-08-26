Лазерный уровень Denzel LX3 35070

Преимущества

Легко работать без специальной подготовки благодаря интуитивно понятной панели управления

В случае превышения угла наклона срабатывает звуковое и световое оповещение для точности работы

Есть возможность поочередного отключения лазеров, что обеспечивает экономию заряда, а неиспользуемые лучи не отвлекают в процессе работы

Легко наводить луч на нужный объект благодаря поворотному основанию

Маятник позволяет построить ровную линию, чтобы не произошло его заклинивания при транспортировке есть возможность фиксации в одном положении

Для удобства работы и мобильности предусмотрено питание как от сети, так и от батареек

Режим «OUTDOOR» обеспечивает видимость луча даже при ярком освещении

Прибор крепится к штативу с резьбой 5/8" для работы на разной высоте

Встроенный пузырьковый уровень позволяет выровнять прибор перед включением

Точная настройка луча благодаря микрометрическому винту

Регулируемая тренога помогает установить прибор на неровной поверхности

В комплекте идут очки, сумка и зарядное устройство

Удобство транспортировки благодаря ремню на корпусе и небольшому весу

Универсальный многофункциональный уровень Denzel LX3 используется в ремонте и строительных работах для построения разметки на стенах, полу и потолке. Уровень проецирует на поверхности точку отвеса, 4 вертикальных и 1 горизонтальную линию. Построить идеальную линию на неровной поверхности не проблема - функция автоматического выравнивания с высокой точностью ±0.3мм/м облегчает установку