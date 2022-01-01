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Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
    Арт. aet_260
    Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
    Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
    Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
      Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
      Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
      Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т

      Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_260

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		250х180х160
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 20т T20220 предназначен для работ по подъему различных грузов на небольшую высоту с целью ремонта, обслуживания, строительства. Простота конструкции и надежность в работе позволяют использовать это приспособление в любых условиях, но только в вертикальном положении. Устройство не требует специального обслуживания, после выполнения работ необходимо очистить корпус от внешних загрязнений. Малые вес и габариты делают оборудование удобным в хранении и транспортировке.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция