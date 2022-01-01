Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 20т T20220 предназначен для работ по подъему различных грузов на небольшую высоту с целью ремонта, обслуживания, строительства. Простота конструкции и надежность в работе позволяют использовать это приспособление в любых условиях, но только в вертикальном положении. Устройство не требует специального обслуживания, после выполнения работ необходимо очистить корпус от внешних загрязнений. Малые вес и габариты делают оборудование удобным в хранении и транспортировке.