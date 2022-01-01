Домкрат бутылочный T20220 AE&T 20т
Арт. aet_260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|250х180х160
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 20т T20220 предназначен для работ по подъему различных грузов на небольшую высоту с целью ремонта, обслуживания, строительства. Простота конструкции и надежность в работе позволяют использовать это приспособление в любых условиях, но только в вертикальном положении. Устройство не требует специального обслуживания, после выполнения работ необходимо очистить корпус от внешних загрязнений. Малые вес и габариты делают оборудование удобным в хранении и транспортировке.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция