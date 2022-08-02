Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12М2, Подарок кобура
Арт. X1048041302444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|16
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12М2, ПОДАРОК (кобура) заключена в эргономичный корпус. От скольжения предохраняют рифленые резиновые вставки. Питающий элемент — NiCd аккумулятор емкостью 1,5 А/ч. Управление оборотами и реверсом электронное. Есть два скоростных режима — 0-400 и 0-1400 об/мин. Крутящий момент на соответствующих передачах 16/11 Н/м. Вес — 1,58 кг.
Преимущества
- Можно закручивать винты и шурупы размером до 6х60 мм
- Диаметр сверления — до 10 мм по стали и другим металлам, до 20 мм — по древесине
- Ограничение крутящего момента — при помощи 20 положений муфты
- Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение рабочей зоны
- Тормоз двигателя моментально останавливает вращение
- Быстрозарядному устройству достаточно часа для полной зарядки аккумулятора