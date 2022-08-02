Преимущества

Можно закручивать винты и шурупы размером до 6х60 мм

Диаметр сверления — до 10 мм по стали и другим металлам, до 20 мм — по древесине

Ограничение крутящего момента — при помощи 20 положений муфты

Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение рабочей зоны

Тормоз двигателя моментально останавливает вращение

Быстрозарядному устройству достаточно часа для полной зарядки аккумулятора

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12М2, ПОДАРОК (кобура) заключена в эргономичный корпус. От скольжения предохраняют рифленые резиновые вставки. Питающий элемент — NiCd аккумулятор емкостью 1,5 А/ч. Управление оборотами и реверсом электронное. Есть два скоростных режима — 0-400 и 0-1400 об/мин. Крутящий момент на соответствующих передачах 16/11 Н/м. Вес — 1,58 кг.