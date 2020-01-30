Преимущества

Мощный двигатель 2000 Вт

Дополнительная изоляция нагревательного элемента

Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель, что предотвращает его перегрев и продлевает срок службы

Устойчивая опорная поверхность корпуса позволяет эксплуатировать PATRIOT HG 201 The One 170301311 в фиксированном вертикальном положении

Строительный фен PATRIOT HG 201 The One 170301311 используется для сварки изделий из ПВХ, сушки красок и клея, удаления герметиков, ЛКМ и т.д. Он имеет два режима температуры воздушного потока - 300°C и 500°C. Предусмотрена возможность стационарной работы в вертикальном положении и при свободных руках. Небольшой вес инструмента снижает энергоемкость рабочего процесса.