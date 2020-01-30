Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
Арт. Х1272094
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Строительный фен PATRIOT HG 201 The One 170301311 используется для сварки изделий из ПВХ, сушки красок и клея, удаления герметиков, ЛКМ и т.д. Он имеет два режима температуры воздушного потока - 300°C и 500°C. Предусмотрена возможность стационарной работы в вертикальном положении и при свободных руках. Небольшой вес инструмента снижает энергоемкость рабочего процесса.
Преимущества
- Мощный двигатель 2000 Вт
- Дополнительная изоляция нагревательного элемента
- Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель, что предотвращает его перегрев и продлевает срок службы
- Устойчивая опорная поверхность корпуса позволяет эксплуатировать PATRIOT HG 201 The One 170301311 в фиксированном вертикальном положении