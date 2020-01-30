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Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
4.8
11
1 399 ₽
1 590 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
    Арт. Х1272094
    4.8
    11
    Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
    Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
    Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
    Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
    Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
      Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
      Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
      Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
      Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311
      Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311

      Строительный фен Patriot HG 201 The One 170301311

      • -191 ₽
      1 399 ₽
      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272094
      4.8
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      • -191 ₽
      1 399 ₽
      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный фен PATRIOT HG 201 The One 170301311 используется для сварки изделий из ПВХ, сушки красок и клея, удаления герметиков, ЛКМ и т.д. Он имеет два режима температуры воздушного потока - 300°C и 500°C. Предусмотрена возможность стационарной работы в вертикальном положении и при свободных руках. Небольшой вес инструмента снижает энергоемкость рабочего процесса.

        Преимущества

        • Мощный двигатель 2000 Вт
        • Дополнительная изоляция нагревательного элемента
        • Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель, что предотвращает его перегрев и продлевает срок службы
        • Устойчивая опорная поверхность корпуса позволяет эксплуатировать PATRIOT HG 201 The One 170301311 в фиксированном вертикальном положении