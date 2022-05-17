Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
Арт. Х12720101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Технический фен ПОБЕДА ПФ-2000 170302100 имеет широкий спектр действий: сушка клея и краски, спаивание пластмассы, удаление краски и герметиков и другое. Два режима регулировки температуры позволяют подстроиться под конкретную задачу.
Преимущества
- Мощный двигатель ПОБЕДА ПФ-2000 170302100 для высокой производительности
- Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
- Удобная рукоять для надежного захвата
- Возможность стационарной работы
- Регулировка температуры для работы с разными материалами