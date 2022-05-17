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Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
    Арт. Х12720101
    5.0
    2
    Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
    Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
    Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
    Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
      Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
      Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
      Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000
      Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000

      Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12720101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен ПОБЕДА ПФ-2000 170302100 имеет широкий спектр действий: сушка клея и краски, спаивание пластмассы, удаление краски и герметиков и другое. Два режима регулировки температуры позволяют подстроиться под конкретную задачу.

        Преимущества

        • Мощный двигатель ПОБЕДА ПФ-2000 170302100 для высокой производительности
        • Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
        • Удобная рукоять для надежного захвата
        • Возможность стационарной работы
        • Регулировка температуры для работы с разными материалами