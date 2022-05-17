Строительный фен Patriot ПОБЕДА ПФ-2000

Преимущества

Мощный двигатель ПОБЕДА ПФ-2000 170302100 для высокой производительности

Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя

Удобная рукоять для надежного захвата

Возможность стационарной работы

Регулировка температуры для работы с разными материалами

Технический фен ПОБЕДА ПФ-2000 170302100 имеет широкий спектр действий: сушка клея и краски, спаивание пластмассы, удаление краски и герметиков и другое. Два режима регулировки температуры позволяют подстроиться под конкретную задачу.