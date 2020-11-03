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Механическая газонокосилка Bosch AHM 30 0600886001
4.6
5
Найти аналог
Механические газонокосилки
    Механическая газонокосилка Bosch AHM 30 0600886001
    Арт. X18612017
    4.6
    5
    Механическая газонокосилка Bosch AHM 30 0600886001

      Механическая газонокосилка Bosch AHM 30 0600886001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612017
      4.6
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип режущего элемента
      		нож
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шпиндельная газонокосилка Bosch AHM 30 0.600.886.001 применяется для быстрой и точной стрижки небольших газонов. При помощи данного типа газонокосилок можно создать максимально ровный газон. Газонокосилка оснащена четырьмя ножами, выполненными из закаленной стали. Шпиндельный вал закреплен на подшипниках. Плавная регулировка высоты среза (12-40 мм) осуществляется при простом перемещении ножа по щелчку. Ширина скашиваемой полосы 30 см.

        Преимущества

        • Быстрая и комфортная стрижка небольших газонов
        • Шпиндельная режущая система с четырьмя вращающимися ножами из закаленной стали
        • Плавная регулировка высоты скашивания
        • Не требующий обслуживания шпиндельный вал, закрепленный на подшипниках