Механическая газонокосилка Bosch AHM 30 0600886001

Преимущества

Быстрая и комфортная стрижка небольших газонов

Шпиндельная режущая система с четырьмя вращающимися ножами из закаленной стали

Плавная регулировка высоты скашивания

Не требующий обслуживания шпиндельный вал, закрепленный на подшипниках

Шпиндельная газонокосилка Bosch AHM 30 0.600.886.001 применяется для быстрой и точной стрижки небольших газонов. При помощи данного типа газонокосилок можно создать максимально ровный газон. Газонокосилка оснащена четырьмя ножами, выполненными из закаленной стали. Шпиндельный вал закреплен на подшипниках. Плавная регулировка высоты среза (12-40 мм) осуществляется при простом перемещении ножа по щелчку. Ширина скашиваемой полосы 30 см.