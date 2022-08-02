Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка Интерскол ГКБ-44/150С
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Интерскол ГКБ-44/150С
    Арт. X186129127
    5.0
    1
    Газонокосилка Интерскол ГКБ-44/150С

      Газонокосилка Интерскол ГКБ-44/150С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129127
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая самоходная газонокосилка Интерскол ГКБ-44/150С используется для ухода за участками площадью до 1000 квадратных метров. Высота подстригания травы газонокосилкой регулируется у каждого колеса отдельно. Все элементы управления удобно расположены на рукоятке косилки. Задний привод колес обеспечивает маневренность и легкость в работе. Скошенная трава может попадать в травосборник, либо мульчироваться. Под травосборником на корпусе находится крышка, при ее открытии трава попадает в травосборник. Если крышку закрыть, трава с потоком воздуха вернется на ножи и, мелко измельченная, попадет на газон в качестве удобрения (это и есть мульчирование). Дека специальной формы удерживает траву для лучшего измельчения.

        Преимущества 

        • Четырехтактный двигатель с регулировкой оборотов на рукоятке
        • Функция мульчирования - для удобрения почвы
        • Механический тормоз с отключением системы зажигания
        • Стальной корпус газонокосилки оснащен антикоррозийным покрытием