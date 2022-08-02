Преимущества

Четырехтактный двигатель с регулировкой оборотов на рукоятке

Функция мульчирования - для удобрения почвы

Механический тормоз с отключением системы зажигания

Стальной корпус газонокосилки оснащен антикоррозийным покрытием

Бензиновая самоходная газонокосилка Интерскол ГКБ-44/150С используется для ухода за участками площадью до 1000 квадратных метров. Высота подстригания травы газонокосилкой регулируется у каждого колеса отдельно. Все элементы управления удобно расположены на рукоятке косилки. Задний привод колес обеспечивает маневренность и легкость в работе. Скошенная трава может попадать в травосборник, либо мульчироваться. Под травосборником на корпусе находится крышка, при ее открытии трава попадает в травосборник. Если крышку закрыть, трава с потоком воздуха вернется на ножи и, мелко измельченная, попадет на газон в качестве удобрения (это и есть мульчирование). Дека специальной формы удерживает траву для лучшего измельчения.