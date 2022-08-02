Газонокосилка Oleo-Mac G44PK
Арт. X18612993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Oleo-Mac G44PK 6610-9016Е1Е - оборудована прочнейшим стальным корпусом и предназначена для работы на приусадебном участке большого размера, но при этом очень экономична в работе. Данная модель идеально подойдет для частного использования: она очень простая в использовании, имеет небольшие габариты (весит 23,7 килограмма). Для скашивания травы предусмотрено 4 различных высоты, а ширина захвата газона составляет 41 сантиметр.
Преимущества
- Газонокосилка G44PK оборудована большим контейнером в 60 литров для приема скошенной травы с функцией измельчения
- Регулируемая высота кошения
- Двигатель отличается простотой запуска и долгим сроком службы
- Колеса на подшипниках обеспечивают плавный ход