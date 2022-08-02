Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка Oleo-Mac G44PK
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Oleo-Mac G44PK
    Арт. X18612993
    5.0
    1
    Газонокосилка Oleo-Mac G44PK

      Газонокосилка Oleo-Mac G44PK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612993
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Oleo-Mac G44PK 6610-9016Е1Е - оборудована прочнейшим стальным корпусом и предназначена для работы на приусадебном участке большого размера, но при этом очень экономична в работе. Данная модель идеально подойдет для частного использования: она очень простая в использовании, имеет небольшие габариты (весит 23,7 килограмма). Для скашивания травы предусмотрено 4 различных высоты, а ширина захвата газона составляет 41 сантиметр.

        Преимущества

        • Газонокосилка G44PK оборудована большим контейнером в 60 литров для приема скошенной травы с функцией измельчения
        • Регулируемая высота кошения
        • Двигатель отличается простотой запуска и долгим сроком службы
        • Колеса на подшипниках обеспечивают плавный ход