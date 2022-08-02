Преимущества

Газонокосилка G44PK оборудована большим контейнером в 60 литров для приема скошенной травы с функцией измельчения

Регулируемая высота кошения

Двигатель отличается простотой запуска и долгим сроком службы

Колеса на подшипниках обеспечивают плавный ход

Газонокосилка Oleo-Mac G44PK 6610-9016Е1Е - оборудована прочнейшим стальным корпусом и предназначена для работы на приусадебном участке большого размера, но при этом очень экономична в работе. Данная модель идеально подойдет для частного использования: она очень простая в использовании, имеет небольшие габариты (весит 23,7 килограмма). Для скашивания травы предусмотрено 4 различных высоты, а ширина захвата газона составляет 41 сантиметр.