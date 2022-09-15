Генератор бензиновый Denzel GE 2500

Преимущества

Объем топливного бака - 15 л

При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,05 л/ч автономная работа генератора составляет более 14 часов

Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44

Запуск генератора DENZEL осуществляется вручную при помощи пусковой рукоятки при температуре окружающей среды не ниже -5 °С

Генератор бензиновый 2,5 кВт DENZEL GE 2500 94681 - это автономная мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 2,5 кВт, номинальная - 2 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, которые потребляют больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.