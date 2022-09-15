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Генератор бензиновый Denzel GE 2500
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel GE 2500
    Арт. mir-instrumenta_12353
    4.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel GE 2500
    Генератор бензиновый Denzel GE 2500
    Генератор бензиновый Denzel GE 2500
    Генератор бензиновый Denzel GE 2500
    Генератор бензиновый Denzel GE 2500
    Генератор бензиновый Denzel GE 2500

    Генератор бензиновый Denzel GE 2500

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12353
    4.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		37
    Габариты, мм
    		589х430х432
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		2.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		2
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Генератор бензиновый 2,5 кВт DENZEL GE 2500 94681 - это автономная мини- электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 2,5 кВт, номинальная - 2 кВт. Данной мощности достаточно для питания устройств, которые потребляют больше всего электроэнергии при аварийном отключении электричества: осветительных приборов, холодильника и телевизора. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.

      Преимущества

      • Объем топливного бака - 15 л
      • При расходе топлива (бензина марки АИ-92) 1,05 л/ч автономная работа генератора составляет более 14 часов
      • Для подключения электроприборов генератор оборудован двумя розетками IP44
      • Запуск генератора DENZEL осуществляется вручную при помощи пусковой рукоятки при температуре окружающей среды не ниже -5 °С