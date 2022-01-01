Генератор Caiman Explorer 4010XL12

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subаru EX21 (Япония). Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость

Силовая установка MeccAlte S16W (Италия). Синхронный генераторный блок S16W от одного из лидирующих производителей в этой области, компании Mecc Alte, является двухполюсной бесщеточной силовой установкой, не требующей обслуживания ввиду отсутствия токоснимателей и скользящих контактов. Высокая надежность устройства является результатом нескольких лет исследований и опыта в создании электрических устройств. Точное производство использует ультрасовременные станки с цифровым управлением, роботы, 100-процентный контроль качества изделий с испытаниями каждого из них в конце производственного цикла

2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz

Металлическая рама с антивибрационным креплением. Специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Специальная система фильтрации. Позволяет использовать генератор в пыльных условиях

Автоматическая система остановки. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Большой топливный бак 12 литров позволяет работать без дозаправки 10 часов

Бензиновый генератор Explorer 4010XL12 - профессиональная модель от французской фирмы Caiman. Купить данный генератор будет разумно в расчете на промышленные условия эксплуатации. Устройство снабжено топливным баком объемом 12 литров, который обеспечит работу до 6 часов 30 минут без дозаправки. Высокое качество производимой генератором электроэнергии позволяет использовать его для питания как сложного оборудования, включая средства связи, элементы строительных площадок, так и для нужд и бытовых потребителей. В модели Кайман 4010XL12 применяется четырехтактный двигатель Subaru, мощность которого составляет 7 лошадиных сил, отличающийся низким уровнем шума и экономичным расходом топлива при высоких значениях эффективности. Специальная система фильтрации позволяет без проблем использовать генератор даже в пыльных условиях. Применена автоматическая система остановки, не допускающая запуск двигателя без масла. Датчик топлива присутствует на бензобаке. Модель бензогенератора Caiman Explorer 4010 XL12 может похвастаться компактными размерами (620 / 480 / 475 мм) и небольшим весом (46 кг) для данного класса устройств. Стабильное выходное напряжение позволяет использоваться устройство для постоянного применения в производственных условиях.